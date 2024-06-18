https://ria.ru/20240618/putin-1953648931.html

Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке

Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024

Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин пообещал проработать развитие программы инженерных школ на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:25

2024-06-18T13:25

2024-06-18T14:15

дальний восток

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать развитие программы инженерных школ на Дальнем Востоке. "Я сейчас точно не воспроизведу цифру. По-моему 41 миллиард (рублей - ред.) у нас предусмотрен на эту программу, на 100 инженерных школ. Конечно, на Дальнем Востоке востребовано большее количество, чем две таких школы... Поработаем обязательно над этим вопросом", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Глава государства отметил, что на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, очень хорошая математическая школа. "Поэтому база есть хорошая, поработаем", - заключил он.

https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование