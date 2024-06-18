https://ria.ru/20240618/putin-1953648931.html
Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке
Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024
Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин пообещал проработать развитие программы инженерных школ на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:25
2024-06-18T13:25
2024-06-18T14:15
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать развитие программы инженерных школ на Дальнем Востоке. "Я сейчас точно не воспроизведу цифру. По-моему 41 миллиард (рублей - ред.) у нас предусмотрен на эту программу, на 100 инженерных школ. Конечно, на Дальнем Востоке востребовано большее количество, чем две таких школы... Поработаем обязательно над этим вопросом", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Глава государства отметил, что на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, очень хорошая математическая школа. "Поэтому база есть хорошая, поработаем", - заключил он.
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дальний восток, россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин пообещал проработать развитие инженерных школ на Дальнем Востоке
Путин пообещал проработать развитие программы инженерных школ на Дальнем Востоке