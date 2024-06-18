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Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
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13:25 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953648619.html
Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО
Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО
Президент России Владимир Путин обещал подумать над вопросом увеличения выплат по программе "Земский учитель" для Дальнего Востока. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:25
2024-06-18T13:25
общество
дальний восток
россия
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать над вопросом увеличения выплат по программе "Земский учитель" для Дальнего Востока. "Можно, конечно. Мы же должны расширять или повышать то, что уже работает... Подумаем и над этим", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая на вопрос, возможно ли увеличение выплат "Земским учителям" в связи с повышением цен с момента запуска программы. Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке выплаты по программе "Земский учитель" в два раза больше, чем в других регионах России. "По стране миллион, здесь два миллиона. Но здесь жизнь дороже, подумаем над этим", - отметил он.Также Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" на преподавателей дополнительного и дошкольного образования.На встрече с жителями Дальнего Востока одна из участниц спросила президента о том, можно ли расширить программу "Земский учитель" на преподавателей дополнительного и дошкольного образования. Президент в свою очередь отметил, что дополнительное образование - это очень важное направление."Я с Вами полностью согласен, над этим нужно безусловно нужно подумать. Что касается педагогов дошкольного образования, это может быть следующим шагом, я с Вами согласен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240618/dvfo-1953642694.html
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общество, дальний восток, россия, владимир путин
Общество, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО

Путин: подумаем над расширением программы "Земский учитель" и увеличением выплат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал подумать над вопросом увеличения выплат по программе "Земский учитель" для Дальнего Востока.
"Можно, конечно. Мы же должны расширять или повышать то, что уже работает... Подумаем и над этим", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая на вопрос, возможно ли увеличение выплат "Земским учителям" в связи с повышением цен с момента запуска программы.
Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке выплаты по программе "Земский учитель" в два раза больше, чем в других регионах России. "По стране миллион, здесь два миллиона. Но здесь жизнь дороже, подумаем над этим", - отметил он.
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Также Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" на преподавателей дополнительного и дошкольного образования.
На встрече с жителями Дальнего Востока одна из участниц спросила президента о том, можно ли расширить программу "Земский учитель" на преподавателей дополнительного и дошкольного образования. Президент в свою очередь отметил, что дополнительное образование - это очень важное направление.
"Я с Вами полностью согласен, над этим нужно безусловно нужно подумать. Что касается педагогов дошкольного образования, это может быть следующим шагом, я с Вами согласен", - сказал Путин.
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