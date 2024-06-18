https://ria.ru/20240618/putin-1953641384.html
Путин пообещал пересмотреть финансирование строительства школ в ДВФО
Путин пообещал пересмотреть финансирование строительства школ в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин пообещал пересмотреть финансирование строительства школ в ДВФО
Президент РФ Владимир Путин обещал пересмотреть подход к финансированию строительства учебных заведений на Дальнем Востоке и учитывать реальную стоимость уже... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:01
2024-06-18T13:01
2024-06-18T13:01
дальний восток
россия
еврейская автономная область
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал пересмотреть подход к финансированию строительства учебных заведений на Дальнем Востоке и учитывать реальную стоимость уже построенных объектов. Работник сферы образования в Еврейской автономной области Мария Зайченко в ходе встречи президента с жителями Дальнего Востока рассказала о сложностях строительства учебных заведений в регионе: деньги по нацпроекту выделяются по укрупненным нормативам, однако стройка выходит дороже, и ЕАО очень сложно оплачивать получившуюся разницу. Девушка попросила президента в рамках разработки новых национальных проектов рассмотреть возможность предусмотреть особый подход к определению размера средств, выделяемых региону. "Можно, можно и нужно. Это общая проблема для Дальнего Востока. Все дороже, поэтому и не влезает в общие стандарты, это очевидно. В новом нацпроекте "Молодежь России", конечно, это тоже надо учесть будет. Что касается строительства, то правительство это прекрасно понимает и сейчас разрабатываемые стандарты они такие: будем исходить из средней стоимости уже построенных зданий, сооружений и учреждений. Исходя из реальной стоимости уже построенных объектов будет рассчитываться и стоимость тех, которые планируются", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что при этом будет делаться поправка на инфляцию и на текущий рост цен и тарифов.
https://ria.ru/20240618/dvfo-1953640204.html
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дальний восток, россия, еврейская автономная область, владимир путин
Дальний Восток, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
Путин пообещал пересмотреть финансирование строительства школ в ДВФО
Путин: финансирование строительства учебных заведений в ДВФО будет пересмотрено