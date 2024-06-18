https://ria.ru/20240618/putin-1953640060.html

Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин

Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин

Надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:58

2024-06-18T12:58

2024-06-18T12:58

россия

дальний восток

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. "Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия, за те непростые и сложные условия, климатические, в которых живут люди и специалисты, работающие на этих территориях... При учёте сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, надбавки, короче говоря, должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, владимир путин