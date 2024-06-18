https://ria.ru/20240618/putin-1953640060.html
Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин
Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин
Надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:58
2024-06-18T12:58
2024-06-18T12:58
россия
дальний восток
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. "Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия, за те непростые и сложные условия, климатические, в которых живут люди и специалисты, работающие на этих территориях... При учёте сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, надбавки, короче говоря, должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html
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россия, дальний восток, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Надбавки за работу на севере не должны учитываться в НДФЛ, заявил Путин
Путин: северные надбавки не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
"Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия, за те непростые и сложные условия, климатические, в которых живут люди и специалисты, работающие на этих территориях... При учёте сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, надбавки, короче говоря, должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - сказал Путин.