https://ria.ru/20240618/putin-1953638670.html
Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта
Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта
Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке, заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
дальний восток
россия
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке, заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня. Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока. "Беспилотный авиационный транспорт - это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности", - сказал президент на встрече. "Этот вопрос стоит на повестке дня", - добавил он. Путин пообещал после встречи "подтолкнуть вперед" этот вопрос.
https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html
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дальний восток, россия, владимир путин
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта
Путин: использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке перспективно
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке, заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня.
Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока.
"Беспилотный авиационный транспорт - это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности", - сказал президент на встрече.
"Этот вопрос стоит на повестке дня", - добавил он.
Путин пообещал после встречи "подтолкнуть вперед" этот вопрос.