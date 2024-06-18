https://ria.ru/20240618/putin-1953638670.html

Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта

Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта

Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке, заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:52

2024-06-18T12:52

2024-06-18T12:52

дальний восток

россия

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке, заявил, что этот вопрос стоит на повестке дня. Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока. "Беспилотный авиационный транспорт - это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности", - сказал президент на встрече. "Этот вопрос стоит на повестке дня", - добавил он. Путин пообещал после встречи "подтолкнуть вперед" этот вопрос.

https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html

дальний восток

россия

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дальний восток, россия, владимир путин