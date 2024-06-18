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Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
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12:28 18.06.2024 (обновлено: 12:39 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО
Планы развития энергетики Дальнего Востока абсолютно реализуемы, в энергодефицитных регионах будут создаваться новые генерирующие мощности, сообщил президент... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:28
2024-06-18T12:39
дальний восток
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Планы развития энергетики Дальнего Востока абсолютно реализуемы, в энергодефицитных регионах будут создаваться новые генерирующие мощности, сообщил президент России Владимир ПутинДля решения вопроса нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходимо, чтобы рынок работал, но сейчас сделать это невозможно, заявил Путин."Сегодня с учетом дефицита энергетических мощностей генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.По словам президента, правительство это понимает и планирует плавное выведение в рынок по ходу создания генерирующих мощностей."Эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. Потому что не все регионы Дальневосточного федерального округа являются дефицитными. Но там, где дефицит, нужно создавать", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Он отметил, что планы, которые выстроены по развитию энергетики Дальнего Востока, абсолютно реализуемы вместе с российскими крупными компаниями.
https://ria.ru/20240618/putin-1953626562.html
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дальний восток
Дальний Восток
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО

Путин: планы развития энергетики Дальнего Востока можно реализовать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Планы развития энергетики Дальнего Востока абсолютно реализуемы, в энергодефицитных регионах будут создаваться новые генерирующие мощности, сообщил президент России Владимир Путин
Для решения вопроса нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходимо, чтобы рынок работал, но сейчас сделать это невозможно, заявил Путин.
"Сегодня с учетом дефицита энергетических мощностей генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
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По словам президента, правительство это понимает и планирует плавное выведение в рынок по ходу создания генерирующих мощностей.
"Эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. Потому что не все регионы Дальневосточного федерального округа являются дефицитными. Но там, где дефицит, нужно создавать", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Он отметил, что планы, которые выстроены по развитию энергетики Дальнего Востока, абсолютно реализуемы вместе с российскими крупными компаниями.
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Дальний Восток
 
 
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