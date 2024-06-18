https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО

Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО

Планы развития энергетики Дальнего Востока абсолютно реализуемы, в энергодефицитных регионах будут создаваться новые генерирующие мощности, сообщил президент... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:39

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952892470_0:174:3331:2048_1920x0_80_0_0_9254f6f3d68e1fa6c698aa8c2623b182.jpg

ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Планы развития энергетики Дальнего Востока абсолютно реализуемы, в энергодефицитных регионах будут создаваться новые генерирующие мощности, сообщил президент России Владимир ПутинДля решения вопроса нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходимо, чтобы рынок работал, но сейчас сделать это невозможно, заявил Путин."Сегодня с учетом дефицита энергетических мощностей генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.По словам президента, правительство это понимает и планирует плавное выведение в рынок по ходу создания генерирующих мощностей."Эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. Потому что не все регионы Дальневосточного федерального округа являются дефицитными. Но там, где дефицит, нужно создавать", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Он отметил, что планы, которые выстроены по развитию энергетики Дальнего Востока, абсолютно реализуемы вместе с российскими крупными компаниями.

https://ria.ru/20240618/putin-1953626562.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953627645.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток