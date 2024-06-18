https://ria.ru/20240618/putin-1953627645.html

Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона

Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона

Привлекательность дальневосточных регионов возрастает, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:28

россия

дальний восток

владимир путин

общество

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Привлекательность дальневосточных регионов возрастает, сообщил президент России Владимир Путин. "Привлекательность региона возрастает. Это понятно, потому что это мощный, красивый и огромный, и очень перспективный" , - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, владимир путин, общество