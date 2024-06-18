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Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона - РИА Новости, 18.06.2024
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12:28 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953627645.html
Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона
Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона
Привлекательность дальневосточных регионов возрастает, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:28
2024-06-18T12:28
россия
дальний восток
владимир путин
общество
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Привлекательность дальневосточных регионов возрастает, сообщил президент России Владимир Путин. "Привлекательность региона возрастает. Это понятно, потому что это мощный, красивый и огромный, и очень перспективный" , - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html
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россия, дальний восток, владимир путин, общество
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о росте привлекательности дальневосточного региона

Путин назвал дальневосточный регион мощным и перспективным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Привлекательность дальневосточных регионов возрастает, сообщил президент России Владимир Путин.
"Привлекательность региона возрастает. Это понятно, потому что это мощный, красивый и огромный, и очень перспективный" , - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
12:12
 
РоссияДальний ВостокВладимир ПутинОбщество
 
 
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