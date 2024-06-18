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Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке
Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024
Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке
Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:24
2024-06-18T12:24
2024-06-18T14:20
владимир путин
экономика
дальний восток
россия
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин."У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была 4%, но она оказалась гораздо больше – 12, по-моему, в 2022 году была, соответственно тарифы выросли на Дальнем Востоке в два раза почти что больше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
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Путин: общая проблема для Дальнего Востока – все дороже
Реакция на слова Путина о том, что на Дальнем Востоке «все дороже».
2024-06-18T12:24
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владимир путин, экономика, дальний восток, россия
Владимир Путин, Экономика, Дальний Восток, Россия
Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке
Путин: тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в два раза выросли