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Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024

Путин оценил рост тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:24

2024-06-18T12:24

2024-06-18T14:20

владимир путин

экономика

дальний восток

россия

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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин."У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была 4%, но она оказалась гораздо больше – 12, по-моему, в 2022 году была, соответственно тарифы выросли на Дальнем Востоке в два раза почти что больше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

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дальний восток

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Путин: общая проблема для Дальнего Востока – все дороже Реакция на слова Путина о том, что на Дальнем Востоке «все дороже». 2024-06-18T12:24 true PT0M17S

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владимир путин, экономика, дальний восток, россия