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Путин высоко оценил темпы роста ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
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12:12 18.06.2024 (обновлено: 12:22 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953622199.html
Путин высоко оценил темпы роста ДВФО
Путин высоко оценил темпы роста ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин высоко оценил темпы роста ДВФО
Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:12
2024-06-18T12:22
владимир путин
дальневосточный фо
дальний восток
экономика
россия
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока."Сегодня уже Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас вот на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы, в разы лучше, чем в среднем по стране. Например, у нас объем – мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, – потребления электроэнергии вырос в разы. Объем перевозок вырос в разы, там 1,8, 1,2. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза. Производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html
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владимир путин, дальневосточный фо, дальний восток, экономика, россия
Владимир Путин, Дальневосточный ФО, Дальний Восток, Экономика, Россия
Путин высоко оценил темпы роста ДВФО

Путин: ДВФО демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
"Сегодня уже Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас вот на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы, в разы лучше, чем в среднем по стране. Например, у нас объем – мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, – потребления электроэнергии вырос в разы. Объем перевозок вырос в разы, там 1,8, 1,2. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза. Производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы", - сказал Путин.
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
12:12
 
Владимир ПутинДальневосточный ФОДальний ВостокЭкономикаРоссия
 
 
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