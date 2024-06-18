https://ria.ru/20240618/putin-1953622199.html

Путин высоко оценил темпы роста ДВФО

Путин высоко оценил темпы роста ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин высоко оценил темпы роста ДВФО

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:12

2024-06-18T12:12

2024-06-18T12:22

владимир путин

дальневосточный фо

дальний восток

экономика

россия

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока."Сегодня уже Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас вот на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы, в разы лучше, чем в среднем по стране. Например, у нас объем – мы наверняка об этом скажем, потому что это проблема, – потребления электроэнергии вырос в разы. Объем перевозок вырос в разы, там 1,8, 1,2. Производство, допустим, золота выросло почти в два раза. Производство угля выросло почти в три раза, в 2,8 раза. Все растет в разы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html

дальневосточный фо

дальний восток

россия

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владимир путин, дальневосточный фо, дальний восток, экономика, россия