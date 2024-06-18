https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию
Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается в последнее время, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:09
2024-06-18T12:09
2024-06-18T12:09
россия
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953602576_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_5a7066e689879521872df7fd130a7c65.jpg
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается в последнее время, сообщил президент России Владимир Путин. "Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953602576_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_8b983bce272671b549b6b95397b7fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию
Путин: увеличение миграции молодежи в Якутию наблюдается в последнее время