https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html

Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию

Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию - РИА Новости, 18.06.2024

Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию

Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается в последнее время, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:09

2024-06-18T12:09

2024-06-18T12:09

россия

дальний восток

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается в последнее время, сообщил президент России Владимир Путин. "Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, владимир путин