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Путина подвела шариковая ручка в якутском кластере "Квартал труда"
Путина подвела шариковая ручка в якутском кластере "Квартал труда" - РИА Новости, 18.06.2024
Путина подвела шариковая ручка в якутском кластере "Квартал труда"
Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи якутскому креативному кластеру "Квартал труда", глава государства оставил соответствующую запись, завершая осмотр... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:54
2024-06-18T11:54
2024-06-18T13:10
общество
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи якутскому креативному кластеру "Квартал труда", глава государства оставил соответствующую запись, завершая осмотр выставки достижений Якутии в сфере IT. Организаторы выставки попросили главу государства оставить пожелание инноваторам. "У нас такая традиция: Вы наш самый почетный гость", - пояснил якутский вице-премьер Анатолий Семенов, курирующий в регионе сферу высоких технологий. Однако с первой попытки оставить надпись шариковой ручкой на мелованном бланке с логотипом "Квартала труда" президенту не удалось: перо проскальзывало. "Бумага хорошая!" - засмеялся Путин и, надавив на ручку, все же оставил пожелание "Удачи" с датой посещения и автографом.
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Ручка подвела Путина. Кадры из Якутска
Ручка подвела Путина. Кадры из Якутска
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общество, россия, владимир путин, анатолий семенов
Общество, Россия, Владимир Путин, Анатолий Семенов
Путина подвела шариковая ручка в якутском кластере "Квартал труда"
Путина подвела ручка, когда он оставлял автограф якутскому "Кварталу труда"