Рейтинг@Mail.ru
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953614879.html
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным - РИА Новости, 18.06.2024
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:52
2024-06-18T11:52
москва
калязин
донецкая народная республика
владимир путин
иван приходько
национальная медиа группа
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953612332_70:122:1242:781_1920x0_80_0_0_c838a540ce31b91ae0a6c26ba69686dd.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходит в телецентре "Останкино" в Москве. После церемонии прощания Кожина похоронят в тот же день на родине, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме. На закрытую прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили также родные и близкие военкора, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа. Телекомпания НТВ 13 июня в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. Сообщалось, что, по уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
https://ria.ru/20240614/kozhin-1952830037.html
https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html
москва
калязин
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953612332_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6c462ffa27af47a28ba592d940e90ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, калязин, донецкая народная республика, владимир путин, иван приходько, национальная медиа группа , нтв (телеканал)
Москва, Калязин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Иван Приходько, Национальная Медиа Группа , НТВ (телеканал)
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным

Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ, погибшим в Горловке

© Фото : РИА НовостиПрощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино"
Прощание с Валерием Кожиным в телецентре Останкино - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : РИА Новости
Прощание с Валерием Кожиным в телецентре "Останкино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания проходит в телецентре "Останкино" в Москве.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина
14 июня, 12:01
После церемонии прощания Кожина похоронят в тот же день на родине, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме. На закрытую прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили также родные и близкие военкора, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа.
Телекомпания НТВ 13 июня в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. Сообщалось, что, по уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения.
Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
13 июня, 20:12
 
МоскваКалязинДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинИван ПриходькоНациональная Медиа ГруппаНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала