https://ria.ru/20240618/putin-1953614879.html
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным - РИА Новости, 18.06.2024
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:52
2024-06-18T11:52
2024-06-18T11:52
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходит в телецентре "Останкино" в Москве. После церемонии прощания Кожина похоронят в тот же день на родине, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме. На закрытую прощания с Кожиным пришли его родственники, коллеги-военкоры, журналисты. Венки на похороны направили также родные и близкие военкора, коллеги-операторы, телеканал "Звезда", Национальная Медиа Группа. Телекомпания НТВ 13 июня в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. Сообщалось, что, по уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Валерия Кожина.
https://ria.ru/20240614/kozhin-1952830037.html
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москва, калязин, донецкая народная республика, владимир путин, иван приходько, национальная медиа группа , нтв (телеканал)
Москва, Калязин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Иван Приходько, Национальная Медиа Группа , НТВ (телеканал)
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ Кожиным
Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ, погибшим в Горловке