https://ria.ru/20240618/putin-1953609199.html

Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии

Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024

Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:31

2024-06-18T11:31

2024-06-18T11:31

россия

дальний восток

владимир путин

анатолий семенов

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии. С инициативой такого проекта в сфере инновационных технологий выступил вице-премьер Якутии Анатолий Семенов. Он предложил объединить усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений, отметив, что такой проект позволит привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток. "Надо поддержать такую инициативу", - одобрил идею Путин.

https://ria.ru/20240618/putin-1953607018.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, владимир путин, анатолий семенов