https://ria.ru/20240618/putin-1953609199.html
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:31
2024-06-18T11:31
2024-06-18T11:31
россия
дальний восток
владимир путин
анатолий семенов
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии. С инициативой такого проекта в сфере инновационных технологий выступил вице-премьер Якутии Анатолий Семенов. Он предложил объединить усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений, отметив, что такой проект позволит привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток. "Надо поддержать такую инициативу", - одобрил идею Путин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953607018.html
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россия, дальний восток, владимир путин, анатолий семенов
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Анатолий Семенов
Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
Путин поддержал идею создания суперкампуса на территории Якутии