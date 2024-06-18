https://ria.ru/20240618/putin-1953607117.html

Путин назвал новые регионы историческими территориями России

Путин назвал новые регионы историческими территориями России - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назвал новые регионы историческими территориями России

Донбасс и Новороссия - исторические территории РФ, и Россия рада создать в этих регионах условия для достижения серьезных результатов, в том числе в сфере IT... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:21

2024-06-18T11:21

2024-06-18T11:21

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

общество

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Донбасс и Новороссия - исторические территории РФ, и Россия рада создать в этих регионах условия для достижения серьезных результатов, в том числе в сфере IT. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, осматривая выставку достижений Якутии в области информационных технологий.Якутия взяла шефство над городом Кировское в Донецкой Народной Республике, разработала мастер-план его восстановления. "Все эти направления [в области IT] будут весьма интересными, полезными, перспективными для всех наших территорий, в том числе... для новых, которые на самом-то деле являются историческими российскими территориями", - отметил Путин."И мы очень рады, что имеем возможность сейчас вас поддержать и создать условия, чтобы вы добивались значимых, интересных результатов и для всей страны, и для каждого из вас", - добавил президент.

https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html

россия

донбасс

новороссия

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, республика саха (якутия)