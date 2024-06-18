https://ria.ru/20240618/putin-1953607018.html
Путин назвал информационные технологии перспективным направлением
Путин назвал информационные технологии перспективным направлением - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назвал информационные технологии перспективным направлением
Информационные технологии - перспективное направление, и при объединении усилий Россия достигнет отличного варианта в этой сфере, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:20
2024-06-18T11:20
2024-06-18T11:32
россия
владимир путин
технологии
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Информационные технологии - перспективное направление, и при объединении усилий Россия достигнет отличного варианта в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, осматривая выставку в якутском креативном кластере "Квартал труда".Глава государства с удовлетворением отметил, что "и на северных территориях этим (направлением) занимаются". "Это одно из самых интересных и самых перспективных направлений. Уверен, что объединяя усилия по этому ключевому направлению, нас всех ждет очень хороший результат", - подчеркнул Путин.Восемнадцатого июня президент РФ Владимир Путин в преддверии поездки в Восточную Азию посещает Якутию. Глава государства прилетел в столицу региона, где ознакомится с достижениями республики и проведет несколько встреч.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал информационные технологии перспективным направлением
Путин: Россия достигнет отличного варианта в информтехнологиях
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Информационные технологии - перспективное направление, и при объединении усилий Россия достигнет отличного варианта в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, осматривая выставку в якутском креативном кластере "Квартал труда".
Глава государства с удовлетворением отметил, что "и на северных территориях этим (направлением) занимаются". "Это одно из самых интересных и самых перспективных направлений. Уверен, что объединяя усилия по этому ключевому направлению, нас всех ждет очень хороший результат", - подчеркнул Путин.
Восемнадцатого июня президент РФ Владимир Путин в преддверии поездки в Восточную Азию посещает Якутию. Глава государства прилетел в столицу региона, где ознакомится с достижениями республики и проведет несколько встреч.