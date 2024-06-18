https://ria.ru/20240618/putin-1953570208.html

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами России и КНДР

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами России и КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами России и КНДР

Аэропорт Пхеньяна встречает российскую делегацию флагами РФ и КНДР, а также приветственными надписями на русском и корейском языках, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:48

2024-06-18T08:48

2024-06-18T08:51

россия

пхеньян

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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт Пхеньяна встречает российскую делегацию флагами РФ и КНДР, а также приветственными надписями на русском и корейском языках, передаёт корреспондент РИА Новости. "Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!", "Да здравствует нерушимая дружба и сплоченность между народами двух стран - Кореи и России", "Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина"," Да будет вечной корейско-российская дружба", - гласят плакаты на здании аэропорта. Кроме этого, по обеим сторонам дороги из аэропорта стоят флаги РФ и КНДР, портреты российского лидера и растяжки с приветственными надписями. "Горячо приветствуем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", "Добро пожаловать, Путин", - говорится на них. Флагами России и КНДР украшены и улицы Пхеньяна, и даже фасады высоток.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953557574.html

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Улица Пхеньяна, украшенная к приезду Владимира Путина "Да будет вечной корейско-российская дружба" Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами, портретами президента и приветственными плакатами. 2024-06-18T08:48 true PT0M20S

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россия, пхеньян