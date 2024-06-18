https://ria.ru/20240618/putin-1953547325.html
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, науку, культуру, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:47
2024-06-18T00:47
2024-06-18T11:32
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, науку, культуру, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - говорится в статье.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Путин: Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, науку, культуру, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - говорится в статье.