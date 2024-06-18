https://ria.ru/20240618/putin-1953547325.html

Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин

Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин

Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, науку, культуру, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:47

2024-06-18T00:47

2024-06-18T11:32

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, науку, культуру, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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2024

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россия, владимир путин, в мире