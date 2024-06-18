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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР - РИА Новости, 18.06.2024
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05:05 18.06.2024 (обновлено: 10:23 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ptrk-1953558621.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР - РИА Новости, 18.06.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:05
2024-06-18T10:23
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики зафиксировали выдвижение техники ВСУ, которая пыталась осуществить маневр по доставке украинских военнослужащих к российским позициям. "Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", — дополнили в министерстве.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР

МО: расчет "Фагота" группировки войск "Запад" уничтожил американский БТР М113

© Минобороны РФ Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113 на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Расчет противотанкового ракетного комплекса Фагот мотострелковой бригады группировки войск Запад уничтожил американский бронетранспортер М113 на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции
© Минобороны РФ
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113 на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что разведчики зафиксировали выдвижение техники ВСУ, которая пыталась осуществить маневр по доставке украинских военнослужащих к российским позициям.
"Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", — дополнили в министерстве.
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