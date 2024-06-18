https://ria.ru/20240618/ptrk-1953558621.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР - РИА Новости, 18.06.2024

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:05

2024-06-18T05:05

2024-06-18T10:23

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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что разведчики зафиксировали выдвижение техники ВСУ, которая пыталась осуществить маневр по доставке украинских военнослужащих к российским позициям. "Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", — дополнили в министерстве.

https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность