Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и американский БТР
МО: расчет "Фагота" группировки войск "Запад" уничтожил американский БТР М113
© Минобороны РФ Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113 на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции
© Минобороны РФ
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113 на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции
ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожил американский бронетранспортер М113, а также опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разведчики зафиксировали выдвижение техники ВСУ, которая пыталась осуществить маневр по доставке украинских военнослужащих к российским позициям.
"Разведчики передали координаты на пункт управления, оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", — дополнили в министерстве.