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Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме - РИА Новости, 18.06.2024
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21:38 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/proizvodstvo-1953817358.html
Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме
Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме - РИА Новости, 18.06.2024
Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме
Технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать и установить более жёсткие режимы, заявил РИА Новости заместитель президента... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:38
2024-06-18T21:38
общество
здоровье - общество
москва
россия
нижегородская область
геннадий онищенко
анастасия ракова
российская академия образования
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать и установить более жёсткие режимы, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов России. В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". "Технология новая и её надо более тщательно отработать... и более жесткие режимы установить",- сказал Онищенко. Он отметил, что в данном случае пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди. И в целом возникает вопрос о том, можно ли разрешать производить продукты с использованием вакуумной технологии, уточнил Онищенко. По его словам, необходимо отработать правила хранения продуктов в вакуумной упаковке, в том числе температурный режим и срок хранения.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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общество, здоровье - общество, москва, россия, нижегородская область, геннадий онищенко, анастасия ракова , российская академия образования, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Нижегородская область, Геннадий Онищенко, Анастасия Ракова , Российская академия образования, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме

Онищенко призвал отработать технологию производства продуктов в вакууме

© Depositphotos.com / anaumenkoСтейки говядины, курицы и лосося в вакуумной упаковке
Стейки говядины, курицы и лосося в вакуумной упаковке - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Depositphotos.com / anaumenko
Стейки говядины, курицы и лосося в вакуумной упаковке . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать и установить более жёсткие режимы, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов России.
В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
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"Технология новая и её надо более тщательно отработать... и более жесткие режимы установить",- сказал Онищенко.
Он отметил, что в данном случае пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди. И в целом возникает вопрос о том, можно ли разрешать производить продукты с использованием вакуумной технологии, уточнил Онищенко.
По его словам, необходимо отработать правила хранения продуктов в вакуумной упаковке, в том числе температурный режим и срок хранения.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияНижегородская областьГеннадий ОнищенкоАнастасия РаковаРоссийская академия образованияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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