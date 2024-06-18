https://ria.ru/20240618/proizvodstvo-1953817358.html

Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме

Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме - РИА Новости, 18.06.2024

Онищенко призвал ужесточить правила производства продуктов в вакууме

Технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать и установить более жёсткие режимы, заявил РИА Новости заместитель президента... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:38

2024-06-18T21:38

2024-06-18T21:38

общество

здоровье - общество

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нижегородская область

геннадий онищенко

анастасия ракова

российская академия образования

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать и установить более жёсткие режимы, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов России. В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". "Технология новая и её надо более тщательно отработать... и более жесткие режимы установить",- сказал Онищенко. Он отметил, что в данном случае пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди. И в целом возникает вопрос о том, можно ли разрешать производить продукты с использованием вакуумной технологии, уточнил Онищенко. По его словам, необходимо отработать правила хранения продуктов в вакуумной упаковке, в том числе температурный режим и срок хранения.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

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общество, здоровье - общество, москва, россия, нижегородская область, геннадий онищенко, анастасия ракова , российская академия образования, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)