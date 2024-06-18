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Источник рассказал, когда Госдума может рассмотреть налоговые законы - РИА Новости, 18.06.2024
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15:32 18.06.2024 (обновлено: 16:15 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/proekty-1953699634.html
Источник рассказал, когда Госдума может рассмотреть налоговые законы
Источник рассказал, когда Госдума может рассмотреть налоговые законы - РИА Новости, 18.06.2024
Источник рассказал, когда Госдума может рассмотреть налоговые законы
Совфед планирует часть пленарного заседания с 3 июля перенести на 9 июля для рассмотрения налоговых законов, которые Госдума, как ожидается, обсудит в третьем... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:32
2024-06-18T16:15
госдума рф
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совфед планирует часть пленарного заседания с 3 июля перенести на 9 июля для рассмотрения налоговых законов, которые Госдума, как ожидается, обсудит в третьем чтении 4 июля, сообщил РИА Новости источник в палате."Ожидается, что Госдума может рассмотреть налоговые законы во 2 и 3 чтениях второго и четвертого июля", - сказал собеседник агентства.По его словам, на Совете палаты принято решение провести пленарное заседание 3 июля, но завершится это заседание "9 июля для рассмотрения (вслед за Госдумой) налоговых законов", отметил он.Следующее заседание Совфеда планово пройдет 17 июля, а заседание 26 июля будет перенесено на 2 августа, добавил источник.
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госдума рф, экономика, совет федерации рф
Госдума РФ, Экономика, Совет Федерации РФ
Источник рассказал, когда Госдума может рассмотреть налоговые законы

Госдума может 2 и 4 июля рассмотреть налоговые законы во II и III чтениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совфед планирует часть пленарного заседания с 3 июля перенести на 9 июля для рассмотрения налоговых законов, которые Госдума, как ожидается, обсудит в третьем чтении 4 июля, сообщил РИА Новости источник в палате.
"Ожидается, что Госдума может рассмотреть налоговые законы во 2 и 3 чтениях второго и четвертого июля", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на Совете палаты принято решение провести пленарное заседание 3 июля, но завершится это заседание "9 июля для рассмотрения (вслед за Госдумой) налоговых законов", отметил он.
Следующее заседание Совфеда планово пройдет 17 июля, а заседание 26 июля будет перенесено на 2 августа, добавил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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