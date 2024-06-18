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В ГД внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости, 18.06.2024
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18:10 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/proekt-1953767806.html
В ГД внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа
В ГД внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа
В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале фракции... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:10
2024-06-18T18:10
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале фракции "Единая Россия". "По инициативе "Единой России" в ГД внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - сказано в сообщении. Ранее зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала РИА Новости об этом законопроекте. Она отметила, что на сегодняшний день есть нормы об увековечении памяти защитников Отечества, но нет норм об увековечении памяти мирных граждан. Кроме того, законопроект закрепляет понятие "геноцид советского народа", что отвечает политическим задачам РФ на международной арене, интересам национальной безопасности. В законопроекте проводится четкое разграничение полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, пояснила парламентарий. Она указала, что сейчас нет законодательно закрепленных полномочий в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны ни у одного уровня власти, из-за этого возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков, созданием мемориалов. В законопроекте сформулированы порядок и критерии отнесения мест погребений к захоронениям жертв геноцида советского народа, обеспечения их сохранности, а также механизм правовой защиты таких мест и непогребенных останков на территории РФ, сказала Занко. Также законопроектом вводится мораторий на строительные и земляные работы на местах обнаружения останков, добавила она, отметив, что сейчас такой мораторий вводится, если только обнаружены останки защитников Отечества.
https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html
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общество, россия, ссср, ольга занко, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, СССР, Ольга Занко, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

В ГД внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале фракции "Единая Россия".
"По инициативе "Единой России" в ГД внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - сказано в сообщении.
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Ранее зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала РИА Новости об этом законопроекте. Она отметила, что на сегодняшний день есть нормы об увековечении памяти защитников Отечества, но нет норм об увековечении памяти мирных граждан. Кроме того, законопроект закрепляет понятие "геноцид советского народа", что отвечает политическим задачам РФ на международной арене, интересам национальной безопасности.
В законопроекте проводится четкое разграничение полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, пояснила парламентарий. Она указала, что сейчас нет законодательно закрепленных полномочий в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны ни у одного уровня власти, из-за этого возникают проблемы с финансированием поисковых работ, перезахоронением останков, созданием мемориалов.
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В законопроекте сформулированы порядок и критерии отнесения мест погребений к захоронениям жертв геноцида советского народа, обеспечения их сохранности, а также механизм правовой защиты таких мест и непогребенных останков на территории РФ, сказала Занко.
Также законопроектом вводится мораторий на строительные и земляные работы на местах обнаружения останков, добавила она, отметив, что сейчас такой мораторий вводится, если только обнаружены останки защитников Отечества.
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