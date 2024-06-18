https://ria.ru/20240618/prodazhi-1953571366.html
Продажи игристых вин в России за пять месяцев выросли на 13,5%
Продажи игристых вин в России за пять месяцев выросли на 13,5% - РИА Новости, 18.06.2024
Продажи игристых вин в России за пять месяцев выросли на 13,5%
Продажи игристых вин в России за январь-май выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:59
2024-06-18T08:59
2024-06-18T08:59
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914208109_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_2e2a6d0c47e8a8ebb75a148b0a189bd5.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продажи игристых вин в России за январь-май выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%, виноградных - на 3,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи игристых вин и шампанского в стране за этот период составили 8,319 миллиона декалитров, ликерных вин - 569,8 тысячи декалитров, виноградных вин - 22,77 миллиона декалитров. Продажи коньяка возросли за отчетный период на 8,8%, до 5,823 миллиона декалитров, водки - на 1,7%, до 31,051 миллиона декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти пять месяцев на 5%, до 93,524 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 7,6% - до 7,494 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20240415/konyak-1940058655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914208109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91d65bf97a2963fbead4cd589c4ab323.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Продажи игристых вин в России за пять месяцев выросли на 13,5%
Росалкогольтабакконтроль: продажи игристых вин за январь-май выросли на 13,5%
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продажи игристых вин в России за январь-май выросли на 13,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, ликерных вин - на 11,9%, виноградных - на 3,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи игристых вин и шампанского в стране за этот период составили 8,319 миллиона декалитров, ликерных вин - 569,8 тысячи декалитров, виноградных вин - 22,77 миллиона декалитров.
Продажи коньяка возросли за отчетный период на 8,8%, до 5,823 миллиона декалитров, водки - на 1,7%, до 31,051 миллиона декалитров.
В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти пять месяцев на 5%, до 93,524 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 7,6% - до 7,494 миллиона декалитров.