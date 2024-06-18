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Губернатор Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства - РИА Новости, 18.06.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:34 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/prioritety-1953731167.html
Губернатор Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства
Губернатор Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства - РИА Новости, 18.06.2024
Губернатор Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:34
2024-06-18T16:34
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства, сообщает пресс-служба облправительства. На заседании был рассмотрен ход реализации государственной программы "Лесное хозяйство Тверской области" в текущем году и определены задачи на последующие два года. "В Тверской области леса занимают порядка 55% территории, по площади лесов мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе. Лес должен иметь важное значение для жизни и работы наших граждан. Первое – это рекреация и качество окружающей среды. Второе – это хозяйственная деятельность, лесозаготовка. Третье направление – лесовосстановление и сохранение наших лесов для будущих поколений. Четвертое – защита от пожаров и негативного техногенного воздействия в результате действий или бездействий человека", - приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что площадь лесного фонда Верхневолжья составляет более 4,9 миллиона гектаров. Губернатор подчеркнул, что для тверского региона особенно важно обеспечивать рациональное использование лесных богатств, в том числе для развития деревообрабатывающей промышленности. В прошедшем году в Верхневолжье удалось стабилизировать объем заготовки древесины после некоторого снижения в 2022 году, вызванного санкционным давлением. Задача – сохранить в 2024 году объемы по лесозаготовке в пределах допустимых возможностей. При этом важно обеспечить 100% восстановление площади вырубленных лесов, как это предусмотрено государственной программой, обозначил глава региона. Для воспроизводства лесов в питомниках региона выращивается посадочный материал. В 2024 году планируется получить 28,5 миллиона штук саженцев и сеянцев деревьев. Кроме того, как подчеркнул Руденя, необходимо сохранить тенденцию по снижению количества лесных пожаров. В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент в Верхневолжье установлен особый противопожарный режим. Он действует во всех 40 муниципалитетах региона. Данный режим подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах: розжиг костров, мангалов, использование в лесах паяльных ламп и других приборов, курение.
https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html
https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html
https://ria.ru/20240305/pozhary-1931246782.html
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игорь руденя, тверская область, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Тверь

Губернатор Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства обозначил приоритетные задачи в сфере лесного хозяйства, сообщает пресс-служба облправительства.
На заседании был рассмотрен ход реализации государственной программы "Лесное хозяйство Тверской области" в текущем году и определены задачи на последующие два года.
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"В Тверской области леса занимают порядка 55% территории, по площади лесов мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе. Лес должен иметь важное значение для жизни и работы наших граждан. Первое – это рекреация и качество окружающей среды. Второе – это хозяйственная деятельность, лесозаготовка. Третье направление – лесовосстановление и сохранение наших лесов для будущих поколений. Четвертое – защита от пожаров и негативного техногенного воздействия в результате действий или бездействий человека", - приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что площадь лесного фонда Верхневолжья составляет более 4,9 миллиона гектаров.
Губернатор подчеркнул, что для тверского региона особенно важно обеспечивать рациональное использование лесных богатств, в том числе для развития деревообрабатывающей промышленности.
В прошедшем году в Верхневолжье удалось стабилизировать объем заготовки древесины после некоторого снижения в 2022 году, вызванного санкционным давлением. Задача – сохранить в 2024 году объемы по лесозаготовке в пределах допустимых возможностей.
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При этом важно обеспечить 100% восстановление площади вырубленных лесов, как это предусмотрено государственной программой, обозначил глава региона.
Для воспроизводства лесов в питомниках региона выращивается посадочный материал. В 2024 году планируется получить 28,5 миллиона штук саженцев и сеянцев деревьев.
Кроме того, как подчеркнул Руденя, необходимо сохранить тенденцию по снижению количества лесных пожаров.
В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент в Верхневолжье установлен особый противопожарный режим. Он действует во всех 40 муниципалитетах региона. Данный режим подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах: розжиг костров, мангалов, использование в лесах паяльных ламп и других приборов, курение.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверь
 
 
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