https://ria.ru/20240618/primore-1953574988.html

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки - РИА Новости, 18.06.2024

В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки

Вахтовый автомобиль с людьми из-за подъема уровня воды застрял посреди реки в Тернейском районе Приморья, людей спасли, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:20

2024-06-18T09:20

2024-06-18T11:55

происшествия

тернейский район

дальнереченский район

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вахтовый автомобиль с людьми из-за подъема уровня воды застрял посреди реки в Тернейском районе Приморья, людей спасли, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. В Telegram-каналах разошлось видео, на котором вахтовый автомобиль стоит посреди реки, вода почти полностью закрывает его. На крыше находятся люди. "В результате подъема уровня реки Максимовка в Тернейском районе произошло разрушение деревянного переезда на лесовозной дороге. Вахтовый автомобиль с людьми при попытке форсировать реку застрял. Спустя некоторое время машину с людьми вытянули на берег. В настоящее время переезд восстановлен. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Приморья, в вахтовке находились сотрудники АО "Приморские лесопромышленники". Начата проверка."В социальных сетях распространилось видео того, как в 57 километрах от села Амгу по направлению в Терней водитель автомобиля при пересечении реки вброд подверг опасности жизни рабочих. Прокуратура Тернейского района даст оценку соблюдения юридическим лицом требований безопасности при перевозке и обеспечению охраны труда работников", - сообщает надзорное ведомство.В Приморье после прошедших ливней отрезаны от транспортного сообщения села Новокрещенка Красноармейского округа и Олон в Пожарском округе. В селе Новокрещенка объявлен режим ЧС. В Дальнереченском районе и Пожарском округе введен режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240514/peterburg-1945854499.html

https://ria.ru/20240506/spasenie-1944063160.html

тернейский район

дальнереченский район

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происшествия, тернейский район, дальнереченский район