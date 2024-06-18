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В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки - РИА Новости, 18.06.2024
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09:20 18.06.2024 (обновлено: 11:55 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/primore-1953574988.html
В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки
В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки - РИА Новости, 18.06.2024
В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки
Вахтовый автомобиль с людьми из-за подъема уровня воды застрял посреди реки в Тернейском районе Приморья, людей спасли, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:20
2024-06-18T11:55
происшествия
тернейский район
дальнереченский район
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вахтовый автомобиль с людьми из-за подъема уровня воды застрял посреди реки в Тернейском районе Приморья, людей спасли, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. В Telegram-каналах разошлось видео, на котором вахтовый автомобиль стоит посреди реки, вода почти полностью закрывает его. На крыше находятся люди. "В результате подъема уровня реки Максимовка в Тернейском районе произошло разрушение деревянного переезда на лесовозной дороге. Вахтовый автомобиль с людьми при попытке форсировать реку застрял. Спустя некоторое время машину с людьми вытянули на берег. В настоящее время переезд восстановлен. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Приморья, в вахтовке находились сотрудники АО "Приморские лесопромышленники". Начата проверка."В социальных сетях распространилось видео того, как в 57 километрах от села Амгу по направлению в Терней водитель автомобиля при пересечении реки вброд подверг опасности жизни рабочих. Прокуратура Тернейского района даст оценку соблюдения юридическим лицом требований безопасности при перевозке и обеспечению охраны труда работников", - сообщает надзорное ведомство.В Приморье после прошедших ливней отрезаны от транспортного сообщения села Новокрещенка Красноармейского округа и Олон в Пожарском округе. В селе Новокрещенка объявлен режим ЧС. В Дальнереченском районе и Пожарском округе введен режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240514/peterburg-1945854499.html
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тернейский район
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происшествия, тернейский район, дальнереченский район
Происшествия, Тернейский район, Дальнереченский район
В Приморье вахтовый автомобиль с людьми застрял посреди реки

В Приморье вахтовый автомобиль застрял посреди реки из-за подъема уровня воды

© Кадр видео из соцсетейВахтовый автомобиль с людьми, застрявший посреди реки Максимовка из-за подъема уровня воды в Тернейском районе Приморья
Вахтовый автомобиль с людьми, застрявший посреди реки Максимовка из-за подъема уровня воды в Тернейском районе Приморья
© Кадр видео из соцсетей
Вахтовый автомобиль с людьми, застрявший посреди реки Максимовка из-за подъема уровня воды в Тернейском районе Приморья
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вахтовый автомобиль с людьми из-за подъема уровня воды застрял посреди реки в Тернейском районе Приморья, людей спасли, сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
В Telegram-каналах разошлось видео, на котором вахтовый автомобиль стоит посреди реки, вода почти полностью закрывает его. На крыше находятся люди.
"В результате подъема уровня реки Максимовка в Тернейском районе произошло разрушение деревянного переезда на лесовозной дороге. Вахтовый автомобиль с людьми при попытке форсировать реку застрял. Спустя некоторое время машину с людьми вытянули на берег. В настоящее время переезд восстановлен. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Приморья, в вахтовке находились сотрудники АО "Приморские лесопромышленники". Начата проверка.
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"В социальных сетях распространилось видео того, как в 57 километрах от села Амгу по направлению в Терней водитель автомобиля при пересечении реки вброд подверг опасности жизни рабочих. Прокуратура Тернейского района даст оценку соблюдения юридическим лицом требований безопасности при перевозке и обеспечению охраны труда работников", - сообщает надзорное ведомство.
В Приморье после прошедших ливней отрезаны от транспортного сообщения села Новокрещенка Красноармейского округа и Олон в Пожарском округе. В селе Новокрещенка объявлен режим ЧС. В Дальнереченском районе и Пожарском округе введен режим повышенной готовности.
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ПроисшествияТернейский районДальнереченский район
 
 
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