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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/postradavshiy-1953792146.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.06.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:17
2024-06-18T19:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
грайворон
россия
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Telegram-канале, что во вторник несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ. "В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель - мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил губернатор. По его словам, обстрелам подверглись также населенные пункты Борисовского и Краснояружского района. В последнем временно без света остаются жители поселка Прилесье, сел Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, грайворон, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Грайворон, Россия
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Грайворона Белгородской области

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что во вторник несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
"В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель - мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил губернатор.
По его словам, обстрелам подверглись также населенные пункты Борисовского и Краснояружского района. В последнем временно без света остаются жители поселка Прилесье, сел Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияГрайворонРоссия
 
 
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