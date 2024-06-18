https://ria.ru/20240618/postradavshiy-1953792146.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.06.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:17

2024-06-18T19:17

2024-06-18T19:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

грайворон

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела ВСУ города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Telegram-канале, что во вторник несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ. "В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель - мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил губернатор. По его словам, обстрелам подверглись также населенные пункты Борисовского и Краснояружского района. В последнем временно без света остаются жители поселка Прилесье, сел Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, грайворон, россия