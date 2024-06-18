https://ria.ru/20240618/portret-1953744194.html
Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили Путину его портрет
Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили Путину его портрет - РИА Новости, 18.06.2024
Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили Путину его портрет
Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили президенту РФ Владимиру Путину его портрет. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:58
2024-06-18T16:58
2024-06-18T17:01
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили президенту РФ Владимиру Путину его портрет. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения дети подарили президенту его портрет. Глава государства на нем изображен на синем фоне, на полотне также оставлена подпись: "Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии". В ходе визита в Высшую школу президент также оставил автограф в книге почетных гостей. "Спасибо за служение детям, Якутии и России. Продолжим развитие школы", - написал Путин. Руководитель школы музыки Надежда Зайкова напомнила, что Путин посещал учреждение в 1999 году еще в качестве секретаря Совета безопасности России и тоже оставлял свою подпись. Президент РФ прилетел в Якутию во вторник. Глава государства побывал в креативном кластере "Квартал Труда", а затем приехал в ВШМ. Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.
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Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске
Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске
2024-06-18T16:58
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Россия, Якутск, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Николаев, В мире
Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили Путину его портрет
Ученики Высшей школы музыки в Якутске поблагодарили Путина и подарили портрет
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Ученики Высшей школы музыки в Якутске подарили президенту РФ Владимиру Путину его портрет.
Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения дети подарили президенту его портрет. Глава государства на нем изображен на синем фоне, на полотне также оставлена подпись: "Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии".
В ходе визита в Высшую школу президент также оставил автограф в книге почетных гостей.
"Спасибо за служение детям, Якутии и России. Продолжим развитие школы", - написал Путин.
Руководитель школы музыки Надежда Зайкова напомнила, что Путин посещал учреждение в 1999 году еще в качестве секретаря Совета безопасности России и тоже оставлял свою подпись.
Президент РФ прилетел в Якутию во вторник. Глава государства побывал в креативном кластере "Квартал Труда", а затем приехал в ВШМ.
Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева
в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке
.