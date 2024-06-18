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В Благовещенске собрали 558 тысяч рублей помощи семьям погибших в ДТП
В Благовещенске собрали 558 тысяч рублей помощи семьям погибших в ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
В Благовещенске собрали 558 тысяч рублей помощи семьям погибших в ДТП
Амурское отделение "Российского Красного Креста" собрало 558 тысяч рублей благотворительной помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:58
2024-06-18T03:58
2024-06-18T03:58
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Амурское отделение "Российского Красного Креста" собрало 558 тысяч рублей благотворительной помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает региональное отделение "РКК". Сбор пожертвований объявили 15 июня, на следующий день после трагедии на улице Василенко, где водитель иномарки на высокой скорости выехал на тротуар и сбил проходящих людей. Погибли пять человек, ещё четверо получили тяжёлые травмы и находятся в больнице. "Неравнодушные граждане активно принимают участие в данной акции, благотворительные переводы поступают на расчетный счет организации. Всего по состоянию на вторник, 18 июня, собрано 558 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе. Также 44,6 тысячи рублей собрали жители Белогорска и передали в Благовещенский офис АРО РКК. Помощь окажут семьям, потерявшим своих близких, а также пострадавшим, которым необходима помощь в восстановлении здоровья. Благотворительный сбор продолжается. Председатель Амурского регионального отделения Российского Красного Креста Наталья Рунушкина выразила соболезнования семьям погибших и слова поддержки семьям пострадавших. "Меня, как и каждого члена нашей организации, потрясло это трагическое происшествие. Мы искренне сочувствуем и сопереживаем. Горе нельзя выразить словами, но мы всегда готовы помочь и оказать содействие людям. Трагедия тронула сердца многих граждан, и мы призываем присоединиться к нашей инициативе в деле оказания поддержки семьям погибших и пострадавших", - сказала Рунушкина.
https://ria.ru/20240617/dtp-1953307188.html
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благовещенск, белогорск, российский красный крест, дтп в благовещенске, россия
Благовещенск, Белогорск, Российский Красный Крест, ДТП в Благовещенске, Россия
В Благовещенске собрали 558 тысяч рублей помощи семьям погибших в ДТП
АРО РКК собрало 558 тысяч рублей для пострадавших в ДТП в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Амурское отделение "Российского Красного Креста" собрало 558 тысяч рублей благотворительной помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает региональное отделение "РКК".
Сбор пожертвований объявили 15 июня, на следующий день после трагедии на улице Василенко, где водитель иномарки на высокой скорости выехал на тротуар и сбил проходящих людей. Погибли пять человек, ещё четверо получили тяжёлые травмы и находятся в больнице.
"Неравнодушные граждане активно принимают участие в данной акции, благотворительные переводы поступают на расчетный счет организации. Всего по состоянию на вторник, 18 июня, собрано 558 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.
Также 44,6 тысячи рублей собрали жители Белогорска
и передали в Благовещенский офис АРО РКК.
Помощь окажут семьям, потерявшим своих близких, а также пострадавшим, которым необходима помощь в восстановлении здоровья. Благотворительный сбор продолжается.
Председатель Амурского регионального отделения Российского Красного Креста Наталья Рунушкина выразила соболезнования семьям погибших и слова поддержки семьям пострадавших.
"Меня, как и каждого члена нашей организации, потрясло это трагическое происшествие. Мы искренне сочувствуем и сопереживаем. Горе нельзя выразить словами, но мы всегда готовы помочь и оказать содействие людям. Трагедия тронула сердца многих граждан, и мы призываем присоединиться к нашей инициативе в деле оказания поддержки семьям погибших и пострадавших", - сказала Рунушкина.