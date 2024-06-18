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Страны Балтии станут частью "Восточного щита", заявил премьер Польши - РИА Новости, 18.06.2024
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19:09 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/polsha-1953789552.html
Страны Балтии станут частью "Восточного щита", заявил премьер Польши
Страны Балтии станут частью "Восточного щита", заявил премьер Польши - РИА Новости, 18.06.2024
Страны Балтии станут частью "Восточного щита", заявил премьер Польши
Страны Балтии присоединятся к польской программе "Восточный щит", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:09
2024-06-18T19:09
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Страны Балтии присоединятся к польской программе "Восточный щит", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве. "Есть полное согласие для того, чтобы поддержать инициативу премьера Греции и мою, то есть чтобы Европа сообща строила железный купол над польским небом. К нашей инициативе на польской границе, то есть к "Восточному щиту" присоединятся скорее всего в ближайшие дни также другие страны, в том числе балтийские страны", - сказал Туск. При этом он заявил, что программа "Восточный щит" получит поддержку Европейского союза. "Это будет проект, поддерживаемый Европейским союзом", - сказал Туск. Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240618/polsha-1953653584.html
https://ria.ru/20231225/evropa-1917551387.html
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в мире, польша, балтия, варшава, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Польша, Балтия, Варшава, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Страны Балтии станут частью "Восточного щита", заявил премьер Польши

Туск: страны Балтии присоединятся к польской программе "Восточный щит"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Страны Балтии присоединятся к польской программе "Восточный щит", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве.
"Есть полное согласие для того, чтобы поддержать инициативу премьера Греции и мою, то есть чтобы Европа сообща строила железный купол над польским небом. К нашей инициативе на польской границе, то есть к "Восточному щиту" присоединятся скорее всего в ближайшие дни также другие страны, в том числе балтийские страны", - сказал Туск.
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При этом он заявил, что программа "Восточный щит" получит поддержку Европейского союза. "Это будет проект, поддерживаемый Европейским союзом", - сказал Туск.
Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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