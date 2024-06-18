https://ria.ru/20240618/polsha-1953696208.html
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах - РИА Новости, 18.06.2024
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах
Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:25
2024-06-18T15:25
2024-06-18T15:25
в мире
варшава
рафал тшасковски
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. "В рамках программы "Варшава защищает" мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб на предприятии водопровода, чтобы мы были готовы. Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы. Мы должны быть готовы на ситуации любого рода", - сказал Тшасковский. По его данным, в различных приспособленных под убежища помещениях в Варшаве можно разместить около трех миллионов человек при численности населения столицы около 1,8 миллиона. "В соответствии с результатами аудита, мы в состоянии разместить в метро, подземных паркингах, в разных зданиях такого типа около трех миллионов людей. В то же время нужно будет выполнить кусок работы для того, чтобы быть готовыми на любой случай", - сказал Тшасковский.
https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html
https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html
варшава
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в мире, варшава, рафал тшасковски
В мире, Варшава, Рафал Тшасковски
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах
Мэр Тшасковский: Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах