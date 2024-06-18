Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/polsha-1953696208.html
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах - РИА Новости, 18.06.2024
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах
Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:25
2024-06-18T15:25
в мире
варшава
рафал тшасковски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский. "В рамках программы "Варшава защищает" мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб на предприятии водопровода, чтобы мы были готовы. Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы. Мы должны быть готовы на ситуации любого рода", - сказал Тшасковский. По его данным, в различных приспособленных под убежища помещениях в Варшаве можно разместить около трех миллионов человек при численности населения столицы около 1,8 миллиона. "В соответствии с результатами аудита, мы в состоянии разместить в метро, подземных паркингах, в разных зданиях такого типа около трех миллионов людей. В то же время нужно будет выполнить кусок работы для того, чтобы быть готовыми на любой случай", - сказал Тшасковский.
https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html
https://ria.ru/20240428/polsha-1942960010.html
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, рафал тшасковски
В мире, Варшава, Рафал Тшасковски
В Варшаве готовят запасы воды и электрогенераторы в убежищах

Мэр Тшасковский: Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
«
"В рамках программы "Варшава защищает" мы проверяем критическую инфраструктуру, вчера прошли учения всех городских служб на предприятии водопровода, чтобы мы были готовы. Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы. Мы должны быть готовы на ситуации любого рода", - сказал Тшасковский.
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Польше пропало желание поддерживать беженцев с Украины, показал опрос
Вчера, 14:37
По его данным, в различных приспособленных под убежища помещениях в Варшаве можно разместить около трех миллионов человек при численности населения столицы около 1,8 миллиона. "В соответствии с результатами аудита, мы в состоянии разместить в метро, подземных паркингах, в разных зданиях такого типа около трех миллионов людей. В то же время нужно будет выполнить кусок работы для того, чтобы быть готовыми на любой случай", - сказал Тшасковский.
АЗС в Польше - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС
28 апреля, 20:44
 
В миреВаршаваРафал Тшасковски
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала