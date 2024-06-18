https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html

В Польше пропало желание поддерживать беженцев с Украины, показал опрос

В Польше пропало желание поддерживать беженцев с Украины, показал опрос - РИА Новости, 18.06.2024

В Польше пропало желание поддерживать беженцев с Украины, показал опрос

Жители Польши больше не относятся благосклонно к помощи украинским беженцам, свидетельствуют данные исследования Варшавского университета и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:37

2024-06-18T14:37

2024-06-18T14:41

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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Жители Польши больше не относятся благосклонно к помощи украинским беженцам, свидетельствуют данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Доктор наук Варшавского университета Роберт Станишевский, курировавший исследование, указал, что поляки теперь поддерживают только посещение украинскими детьми школ в Польше. Остальные социальные привилегии, предоставляемые украинцам, жителей республики раздражают. Анализ ответов участников опроса показывает, что наиболее часто указываемой причиной недовольства является "требовательное отношение" украинских беженцев. Доктор наук пояснил, что большинство поляков жалуется на желание украинцев иметь такие же права, как и у жителей Польши, получать там социальные льготы, не благодаря за помощь принявшую их страну. Он отметил, что по мнению поляков, беженцы из Украины уверены, что в Польше им все полагается бесплатно. Исследователи не считают такие показатели удивительными. "Мы начали замечать, что наши культуры, образ жизни и нормы различаются и становятся для нас проблематичными", - указал руководитель центра миграционных исследований Ягеллонского университета Ян Бжозовский. Согласно результатам исследования, только 31% жителей Польши выступают за обязательную помощь Украине, в январе 2023 года так думали 62% жителей республики. По мнению 95% респондентов, объем льгот для украинцев в Польше необходимо сократить. За два года в Польше увеличилось вдвое число противников дополнительной поддержки Украине. Даже группа людей, готовых пожертвовать одежду или еду, уменьшилась в Польше с 79% до 62%. По данным опроса, 61% поляков высказались за возвращение украинцев в свою страну. Большинство поляков (52%) считают, что в нынешних условиях не нужно продолжать придерживаться решений, принятых в соответствии с законом о помощи беженцам из Украины. 72% респондентов считают, что Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах. Исследование проводилось с 11 мая по 10 июня с участием 622 граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет.

https://ria.ru/20240618/polsha-1953625159.html

https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html

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