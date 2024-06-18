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В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти редкие монеты - РИА Новости, 18.06.2024
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13:42 18.06.2024 (обновлено: 13:49 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/polsha-1953654657.html
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти редкие монеты
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти редкие монеты - РИА Новости, 18.06.2024
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти редкие монеты
Польские таможенники задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально ввезти в страну редкие старые монеты, в том числе времен Российской империи,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:42
2024-06-18T13:49
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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Польские таможенники задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально ввезти в страну редкие старые монеты, в том числе времен Российской империи, сообщила во вторник на своем сайте налоговая палата в Люблине. "Сотрудники Таможенно-налоговой службы при проверке автобуса, въезжающего в Польшу, обнаружили коллекцию монет. Пассажирка с Украины не сообщила инспекции о коллекции из 209 предметов. В нее входили в основном монеты (206 штук), две медали и один жетон из России, Болгарии, Финляндии, Франции, Польши, Норвегии, Германии, США и Венгрии", - говорится в сообщении. Согласно экспертному заключению, подготовленному специалистом Люблинского отделения польского нумизматического общества, стоимость коллекции составляет более 8,7 тысячи злотых (2,1 тысячи долларов). По оценке эксперта, самыми ценными экспонатами являются серебряные монеты времен Российской империи. К ним относятся полтины времен Екатерины I и Александра I, а также копейки времен Николая I. "Также заслуживают внимания серебряные монеты Царства Польского двух номиналов (русско-польские) - 15 копеек/1 злотый 1836 года и 20 копеек/40 грошей 1848 года. Они имели номиналы в грошах, злотых и копейках, а также надписи на польском и русском языках. Эти монеты являются свидетельством автономии Царства Польского, функционирующего под властью России", - указано в сообщении ведомства. По мнению местных экспертов, монеты должны быть конфискованы и помещены в государственные коллекции в качестве экспонатов. Заведено дело о контрабанде.
https://ria.ru/20240617/zoloto-1953377322.html
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украина, российская империя, польша, екатерина i, александр i, николай i, в мире
Украина, Российская империя, Польша, Екатерина I, Александр I, Николай I, В мире
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти редкие монеты

В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально ввезти в страну редкие монеты

© Фото : Izba Administracji Skarbowej w LublinieСтарые монеты, изъятые сотрудниками Таможенно-налоговой службы у гражданки Украины при въезде в Польшу
Старые монеты, изъятые сотрудниками Таможенно-налоговой службы у гражданки Украины при въезде в Польшу - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Старые монеты, изъятые сотрудниками Таможенно-налоговой службы у гражданки Украины при въезде в Польшу
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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Польские таможенники задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально ввезти в страну редкие старые монеты, в том числе времен Российской империи, сообщила во вторник на своем сайте налоговая палата в Люблине.
"Сотрудники Таможенно-налоговой службы при проверке автобуса, въезжающего в Польшу, обнаружили коллекцию монет. Пассажирка с Украины не сообщила инспекции о коллекции из 209 предметов. В нее входили в основном монеты (206 штук), две медали и один жетон из России, Болгарии, Финляндии, Франции, Польши, Норвегии, Германии, США и Венгрии", - говорится в сообщении.
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Согласно экспертному заключению, подготовленному специалистом Люблинского отделения польского нумизматического общества, стоимость коллекции составляет более 8,7 тысячи злотых (2,1 тысячи долларов). По оценке эксперта, самыми ценными экспонатами являются серебряные монеты времен Российской империи. К ним относятся полтины времен Екатерины I и Александра I, а также копейки времен Николая I.
"Также заслуживают внимания серебряные монеты Царства Польского двух номиналов (русско-польские) - 15 копеек/1 злотый 1836 года и 20 копеек/40 грошей 1848 года. Они имели номиналы в грошах, злотых и копейках, а также надписи на польском и русском языках. Эти монеты являются свидетельством автономии Царства Польского, функционирующего под властью России", - указано в сообщении ведомства.
По мнению местных экспертов, монеты должны быть конфискованы и помещены в государственные коллекции в качестве экспонатов. Заведено дело о контрабанде.
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