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В Польше хотят построить 19 наблюдательных вышек на границе с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
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12:33 18.06.2024 (обновлено: 12:43 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/polsha-1953630714.html
В Польше хотят построить 19 наблюдательных вышек на границе с Россией
В Польше хотят построить 19 наблюдательных вышек на границе с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
В Польше хотят построить 19 наблюдательных вышек на границе с Россией
Глава граничащего с Калининградской областью польского Варминьско-Мазурского воеводства Радослав Круль в эфире радио "Ольштын" заявил о необходимости построить... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:33
2024-06-18T12:43
в мире
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Глава граничащего с Калининградской областью польского Варминьско-Мазурского воеводства Радослав Круль в эфире радио "Ольштын" заявил о необходимости построить на границе с РФ 19 новых наблюдательных вышек в рамках программы "Восточный щит". "Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью", — заявил он. По его словам, правительству сообщалось о необходимости построить 19 наблюдательных вышек на сухопутном участке границы с Россией протяженностью 202 километра. "Нам необходимо улучшить инфраструктуру вдоль границы, защитить полосу вдоль границы, потому что она находится посреди леса", - добавил воевода. В марте в приграничном регионе на территории Польши были обнаружены три метеозонда с надписями на русском языке и возникли подозрения, что это шпионские устройства. После того, как эксперты осмотрели эти устройства, выяснилось, что это всего лишь метеозонды, и прокуратура прекратила расследование по этому делу. Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240618/polsha-1953625159.html
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в мире, россия, польша, калининградская область, владимир путин, нато
В мире, Россия, Польша, Калининградская область, Владимир Путин, НАТО
В Польше хотят построить 19 наблюдательных вышек на границе с Россией

Круль: на границе с Россией нужно построить 19 новых наблюдательных вышек

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе
Польский военный на границе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Глава граничащего с Калининградской областью польского Варминьско-Мазурского воеводства Радослав Круль в эфире радио "Ольштын" заявил о необходимости построить на границе с РФ 19 новых наблюдательных вышек в рамках программы "Восточный щит".
«
"Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью", — заявил он.
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По его словам, правительству сообщалось о необходимости построить 19 наблюдательных вышек на сухопутном участке границы с Россией протяженностью 202 километра.
"Нам необходимо улучшить инфраструктуру вдоль границы, защитить полосу вдоль границы, потому что она находится посреди леса", - добавил воевода.
В марте в приграничном регионе на территории Польши были обнаружены три метеозонда с надписями на русском языке и возникли подозрения, что это шпионские устройства. После того, как эксперты осмотрели эти устройства, выяснилось, что это всего лишь метеозонды, и прокуратура прекратила расследование по этому делу.
Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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