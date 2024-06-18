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Польские фермеры разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман - РИА Новости, 18.06.2024
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12:19 18.06.2024 (обновлено: 13:26 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/polsha-1953625159.html
Польские фермеры разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман
Польские фермеры разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман - РИА Новости, 18.06.2024
Польские фермеры разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман
Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщила организация... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:19
2024-06-18T13:26
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщила организация "Общепольский протест фермеров" в соцсети Х. "В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты Общепольского протеста фермеров и Движения молодых фермеров, с сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией", — говорит в видео один из участников акции. Фермеры рассчитывают, что проходить через свиной навоз нелегалам-мусульманам не позволит их вера. "Мы покажем, что мы солидарны с польскими силовиками, мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию. Все будет сделано в соответствии с законом", — добавил активист. На кадрах с места событий видно, как фермеры начинают разливать навоз, а над ними завис вертолет Пограничной стражи Польши. Польско-белорусскую границу ежедневно пытаются штурмовать около 200 человек. Польские пограничники постоянно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, которые бросают в них камни и палки. Недавно один из нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.С 13 июня Польша ввела буферную зону на протяжении более чем 60 километров на границе с Белоруссией. На участке в 44 километра запрещается пребывание в 200 метрах от линии границы, на участке в 16 километров — примерно в двух километрах.Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми. А с момента введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями.
https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html
https://ria.ru/20240607/oborona-1950739244.html
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в мире, белоруссия, польша, томаш семоняк
В мире, Белоруссия, Польша, Томаш Семоняк
Польские фермеры разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман

Польские фермеры разливают вдоль границы свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегалов

© OOPR/XПольские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией
Польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией
© OOPR/X
Польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщила организация "Общепольский протест фермеров" в соцсети Х.
"В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты Общепольского протеста фермеров и Движения молодых фермеров, с сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией", — говорит в видео один из участников акции.
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Фермеры рассчитывают, что проходить через свиной навоз нелегалам-мусульманам не позволит их вера.
"Мы покажем, что мы солидарны с польскими силовиками, мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию. Все будет сделано в соответствии с законом", — добавил активист.
На кадрах с места событий видно, как фермеры начинают разливать навоз, а над ними завис вертолет Пограничной стражи Польши.
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Польско-белорусскую границу ежедневно пытаются штурмовать около 200 человек. Польские пограничники постоянно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, которые бросают в них камни и палки. Недавно один из нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.
С 13 июня Польша ввела буферную зону на протяжении более чем 60 километров на границе с Белоруссией. На участке в 44 километра запрещается пребывание в 200 метрах от линии границы, на участке в 16 километров — примерно в двух километрах.
Белорусский Госпогранкомитет, со своей стороны, не раз заявлял о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую бросают на границе избитыми. А с момента введения буферной зоны польские силовики начали стрелять по беженцам резиновыми пулями.
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