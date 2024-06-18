https://ria.ru/20240618/pokushenie-1953829046.html

Пострадавшего при нападении в Киеве оппозиционера прооперировали

Пострадавшего при нападении в Киеве оппозиционера прооперировали - РИА Новости, 18.06.2024

Пострадавшего при нападении в Киеве оппозиционера прооперировали

Врачи прооперировали казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова после покушения в Киеве, он находится в реанимации, сообщает украинское агентство УНН. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:05

2024-06-18T23:05

2024-06-18T23:05

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врачи прооперировали казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова после покушения в Киеве, он находится в реанимации, сообщает украинское агентство УНН. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что неизвестные в Киеве стреляли в Садыкова, который получил на Украине статус беженца. Как отмечала нацполиция, неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала. В каком состоянии находится мужчина, не уточнялось. "Журналисту Айдосу Садыкову после покушения в Киеве сделали операцию. Об этом сообщила журналистка Инга Иманбай". - сообщает агентство. По ее данным, Садыков находится в реанимации. Ранее во вторник офис генерального прокурора Украины сообщил об возбуждении уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Как сообщало украинское издание "Страна", Садыков в своем YouTube-канале "Басе" публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой, вышло 18 июня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния".

https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html

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в мире, киев, украина, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб