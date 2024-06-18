https://ria.ru/20240618/podzhog-1953722903.html

Подозреваемый в попытке поджога автобусов в Праге действовал в одиночку

Подозреваемый в попытке поджога автобусов в Праге действовал в одиночку - РИА Новости, 18.06.2024

Подозреваемый в попытке поджога автобусов в Праге действовал в одиночку

Подозреваемый в попытке поджога автобусных гаражей в районе Прага-9 на минувшей неделе иностранец действовал в одиночку, у него не было сообщников в Чехии,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:22

2024-06-18T16:22

2024-06-18T16:34

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ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Подозреваемый в попытке поджога автобусных гаражей в районе Прага-9 на минувшей неделе иностранец действовал в одиночку, у него не было сообщников в Чехии, сообщил в пятницу на заседании парламента первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан, слова которого приводит агентство ЧТК.В ночь с 5 на 6 июня 26-летний выходец из Южной Америки, находившийся в Чехии в течение 5 дней, пытался поджечь автобусы в гараже автобусной станции в районе Прага-9. Полиция сразу же приступила к его поиску, в республике, в первую очередь, в Праге были введены повышенные меры безопасности. В ночь на 9 июня, в том числе, с помощью общественности, полиции удалось задержать этого человека. День спустя решением суда он был обвинен в терроризме и взят под стражу. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 20-25 лет или пожизненное."Иностранец, подозреваемый в попытке поджога в ночь с 5 на 6 июня автобусных гаражей в районе Прага-9, действовал в одиночку, не имел в Чехии никаких сообщников", - цитирует издание слова главы МВД. При этом, по словам премьера Петра Фиалы, расследуются подозрения в причастности к инциденту российских спецслужб и их вероятность высока."Версия о причастности к нападению российских спецслужб интенсивно расследуется. Оказывается, и эта вероятность, к сожалению, очень высока, что российские гибридные атаки затрагивают не только воздействие на общественное мнение и атаки на ИТ-инфраструктуру, но и (атаки) на физические объекты", - цитирует издание слова премьера."Расследование очень четко подтверждает российское участие во всей этой истории", - дополнил Фиалу глава МВД. По его словам, поначалу полиции показалось, что попытку поджога предприняли некие вандалы, однако через полтора дня стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее. Благодаря общественности, полиция получила фотографию подозреваемого и вскоре арестовала его. "Человек действовал один, у него не было ни союзников, ни сообщников. В целом могу сказать, что преступник сотрудничал. Это означает, что он был готов подтвердить некоторые выводы и предположения", - сказал Ракушан.

https://ria.ru/20240429/delo-1943087738.html

https://ria.ru/20240607/polsha-1951292232.html

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происшествия, чехия, прага, в мире