https://ria.ru/20240618/pmr-1953802489.html

В ПМР заявили о въезде 255 тысяч беженцев с Украины с февраля 2022 года

В ПМР заявили о въезде 255 тысяч беженцев с Украины с февраля 2022 года - РИА Новости, 18.06.2024

В ПМР заявили о въезде 255 тысяч беженцев с Украины с февраля 2022 года

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждает, что в ПМР с февраля 2022 года въехало более 255 тысяч беженцев с Украины, из них... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:59

2024-06-18T19:59

2024-06-18T20:00

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ТИРАСПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики утверждает, что в ПМР с февраля 2022 года въехало более 255 тысяч беженцев с Украины, из них зарегистрировались около 238 600 человек. "Всего с 24 февраля 2022 года: въехали в Приднестровье – почти 255 500 иностранных граждан, из них зарегистрировались в ПМР – около 238 600; воспользовались центрами для беженцев – 2092 человека", - сообщил во вторник пресс-центр МВД ПМР по ситуации с беженцами с Украины. Уточняется, что в настоящий момент в пункте временного проживания "Солнечный" находятся – 52 постояльца, из них детей – 10. В общеобразовательных учреждениях ПМР на момент окончания 2023-2024 учебного года числилось 420 несовершеннолетних с Украины, детские сады посещают 186 малышей с Украины. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950773945.html

https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html

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