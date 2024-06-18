https://ria.ru/20240618/platforma-1953807440.html
Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении
Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении - РИА Новости, 18.06.2024
Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении
Крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:36
2024-06-18T20:36
2024-06-18T22:59
экономика
технологии
россия
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азия
wildberries
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, сообщили РИА Новости представители компаний.Подробности этого решения не раскрываются. Результатом станет создание новейшей цифровой торговой платформы. "Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении", - сообщили в компаниях.Ранее во вторник компании заявили РИА Новости, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).
https://ria.ru/20240617/pish-1950517481.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, технологии, россия, юг, азия, wildberries, снг
Экономика, Технологии, Россия, Юг, Азия, Wildberries, СНГ
Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении
Wildberries и Russ объединятся для создания платформы для продвижения бизнеса
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, сообщили РИА Новости представители компаний.
Подробности этого решения не раскрываются. Результатом станет создание новейшей цифровой торговой платформы.
"Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении", - сообщили в компаниях.
Ранее во вторник компании заявили РИА Новости, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.
Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.
Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ
, стран глобального Юга
: Азии
, Африки
, Ближнего Востока
, СНГ, Индии
и Китая
(всего более 5,8 миллиарда человек).