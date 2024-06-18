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Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном - РИА Новости, 18.06.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:30 18.06.2024 (обновлено: 10:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/planshet-1952918052.html
Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном
Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном - РИА Новости, 18.06.2024
Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном
В среднем классе планшетов новинка — компания Huawei представила MatePad 11,5”S Версия PaperMatte (МейтПэд 11,5 дюйма с матовым "бумажным" экраном). И если... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:30
2024-06-18T10:33
наука
технологии
huawei technologies
гаджеты
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В среднем классе планшетов новинка — компания Huawei представила MatePad 11,5”S Версия PaperMatte (МейтПэд 11,5 дюйма с матовым "бумажным" экраном). И если внешне гаджет мало отличается от предшественника, то внутри изменений немало. Знакомимся с новой моделью планшета в обзоре РИА Новости.ДизайнMatePad 11,5”S выполнен в том же дизайне, что и прошлогодний HUAWEI MatePad 11,5 — это классические формы для планшета, удобные для работы рамки экрана и относительно небольшая масса. Последняя составляет 510 граммов, держать планшет одной рукой продолжительное время вполне возможно.Задняя панель выполнена из металла. Внешне ее оживляет зеркальная надпись HUAWEI и глазок единственной камеры. Рама корпуса осталась алюминиевой, экран прикрыт закаленным стеклом. В этом году Huawei решила расширить цветовую палитру, доступную для планшета — теперь это не только серый, но и серебристый, и фиолетовый."Бумажный" экранВ Huawei продолжают развивать свою находку, которая выделяет планшеты этой компании на фоне рынка — это так называемые "бумажные" экраны. Эти версии получают приставку PaperMatte в названии. Именно такой планшет и попал к нам в руки.Суть технологии заключается в использовании прикрывающего матрицу стекла со специальным травлением — с его помощью достигается эффект матовости. В отличие от пленок, изображение не бликует и лишено различных искажений.Серьезно изменилась и матрица — теперь это 11,5-дюймовая IPS-панель, разрешение которой выросло до 1840x2800 пикселей. То есть, плотность пикселей теперь составляет 291 против 229 ppi. Наконец, выросла частота обновления изображения — теперь она стала 144 Гц, обеспечивая плавность картинки."Бумагоподобность" и качественная IPS-матрица делают планшет интересным решением с точки зрения чтения и работы с документами — по опыту использования можно сказать, что, во-первых, глаза с таким экраном действительно устают меньше; во-вторых, бликует под лучами солнца он тоже меньше.MatePad 11,5”S поддерживает работу со стилусом HUAWEI M-Pencil 3-го поколения. Перо стало не только чувствительнее (теперь у него чувствительность более чем к 10 тысячам уровней нажатия), но и получило технологию беспроводной связи NearLink, которая по заверениям производителя обеспечивает более стабильное соединение и снижает задержку.Производительность и софтЗначимым нововведением по сравнению с предшественником является его аппаратная платформа — теперь это восьмиядерный Kirin 9000WL, процессор собственной разработки HUAWEI.В целом, он обеспечивает тот же уровень производительности, что и чип предшественника — так, в бенчмарке AnTuTu планшет набирает более 600 тысяч баллов. Планшет ощущается как шустрое устройство, он не пасует даже перед тяжелыми в плане графики играми.MatePad 11,5”S работает на собственной ОС от HUAWEI — Harmony OS 4.2, которая была представлена весной 2024 года. Эта версия принесла ряд усовершенствований и новшеств, направленных на улучшение пользовательского интерфейса, безопасности, управления приложениями и некоторых других аспектов работы устройства. Например, появились интерактивные темы оформления.Остались и привычные функции вроде "Суперустройства" для интеграции с другими гаджетами HUAWEI или SuperHub (СуперХаб) для передачи файлов между ними. Отдельного внимания заслуживает магазин приложений AppGallery, который насыщен разнообразным софтом. И, конечно, сохранилась возможность установки сторонних apk-файлов — система проверяет каждый перед установкой, выявляя вредоносный софт.Кстати, для планшета доступно и приложение GoPaint (ГоуПэйнт)— эту связку оценили студенты и профессоры МГАХИ имени В.И. Сурикова, а также российские художники. С помощью пера M-Pencil 3-го поколения на MatePad 11,5”S можно профессионально работать как с графикой, так и рисовать.Коммуникации и камераПланшет выпускается в единственной версии памяти на 8/256 ГБ. Поддержка сим-карты в этой модели не предусмотрена. Зато вайфай тут 6-й версии — но, чтобы оценить все его плюсы, необходимо подключиться к совместимой точке доступа. Блютус тут стандарта 5.2.А вот места для аудиоджека в планшете не нашлось — мода последних лет добралась и до крупных устройств, пользователи все чаще предпочитают беспроводные наушники. Но при желании можно подключить переходник к USB Type-C (тип С) 3.0 и пользоваться любимыми проводными "ушами".С точки зрений возможностей съемки фото и видео MatePad 11,5”S не изменился относительно прошлогодней модели — главная камера на 13 Мп и фронтальная - на 8 Мп. Последняя по понятным причинам даже важнее в планшете, ведь она обеспечивает видеосвязь и может писать ролики в максимальном разрешении 1080p.Звук, автономность и чехол-клавиатураПланшету досталась стереосистема из четырех динамиков. Система обработки звука HUAWEI Histen 9.0 позволяет переключаться на оптимальные звуковые эффекты в зависимости от настроек и окружающего пространства. Звук с MatePad 11,5”S приятный слуху, в нем преобладают низкие частоты.В новинке резко увеличена емкость аккумулятора: с 7700 до 8800 мАч. Время автономной работы зависит от сценариев использования — в "прикроватном" режиме планшет может на одном заряде проработать и неделю, а вот на максимальной производительности заряжать его придется каждый день. Кстати, блок питания мощностью 22,5 Вт здесь в комплекте, с его помощью от 0 до 100% MatePad заряжается примерно за четыре часа.Вместе с MatePad 11,5”S HUAWEI поставляет и фирменную умную магнитную клавиатуру HUAWEI c поддержкой технологии NearLink. Она позволяет превратить планшет в ноутбук. Кстати, она еще и трансформируется - клавиатура отстегивается от чехла легким движением, ее также можно использовать на расстоянии от планшета.ИтогоHuawei удалось аккуратно обновить прошлогоднюю модель, усилив ее привлекательные стороны. А "фишки" вроде "бумагоподобного" экрана, чехла-клавиатуры и стилуса делают из планшета настоящую рабочую станцию, которая способна заменить ультрабук.Стоимость новинки составит 35 999 рублей за версию PaperMatte 256 ГБ. Комплект из планшета и умной клавиатуры обойдется в 44 999 рублей независимо от цвета ("сиреневый" или "космический серый").Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneLs2ar2X4x
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технологии, huawei technologies, гаджеты, россия, смартфоны
Наука, Технологии, Huawei Technologies, Гаджеты, Россия, Смартфоны

Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном

© Фото : пресс-служба HuaweiПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : пресс-служба Huawei
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В среднем классе планшетов новинка — компания Huawei представила MatePad 11,5”S Версия PaperMatte (МейтПэд 11,5 дюйма с матовым "бумажным" экраном). И если внешне гаджет мало отличается от предшественника, то внутри изменений немало. Знакомимся с новой моделью планшета в обзоре РИА Новости.
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte

Дизайн

MatePad 11,5”S выполнен в том же дизайне, что и прошлогодний HUAWEI MatePad 11,5 — это классические формы для планшета, удобные для работы рамки экрана и относительно небольшая масса. Последняя составляет 510 граммов, держать планшет одной рукой продолжительное время вполне возможно.
Задняя панель выполнена из металла. Внешне ее оживляет зеркальная надпись HUAWEI и глазок единственной камеры. Рама корпуса осталась алюминиевой, экран прикрыт закаленным стеклом. В этом году Huawei решила расширить цветовую палитру, доступную для планшета — теперь это не только серый, но и серебристый, и фиолетовый.
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2

"Бумажный" экран

В Huawei продолжают развивать свою находку, которая выделяет планшеты этой компании на фоне рынка — это так называемые "бумажные" экраны. Эти версии получают приставку PaperMatte в названии. Именно такой планшет и попал к нам в руки.
Суть технологии заключается в использовании прикрывающего матрицу стекла со специальным травлением — с его помощью достигается эффект матовости. В отличие от пленок, изображение не бликует и лишено различных искажений.
Серьезно изменилась и матрица — теперь это 11,5-дюймовая IPS-панель, разрешение которой выросло до 1840x2800 пикселей. То есть, плотность пикселей теперь составляет 291 против 229 ppi. Наконец, выросла частота обновления изображения — теперь она стала 144 Гц, обеспечивая плавность картинки.
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2
"Бумагоподобность" и качественная IPS-матрица делают планшет интересным решением с точки зрения чтения и работы с документами — по опыту использования можно сказать, что, во-первых, глаза с таким экраном действительно устают меньше; во-вторых, бликует под лучами солнца он тоже меньше.
MatePad 11,5”S поддерживает работу со стилусом HUAWEI M-Pencil 3-го поколения. Перо стало не только чувствительнее (теперь у него чувствительность более чем к 10 тысячам уровней нажатия), но и получило технологию беспроводной связи NearLink, которая по заверениям производителя обеспечивает более стабильное соединение и снижает задержку.

Производительность и софт

© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 2
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 2
Значимым нововведением по сравнению с предшественником является его аппаратная платформа — теперь это восьмиядерный Kirin 9000WL, процессор собственной разработки HUAWEI.
В целом, он обеспечивает тот же уровень производительности, что и чип предшественника — так, в бенчмарке AnTuTu планшет набирает более 600 тысяч баллов. Планшет ощущается как шустрое устройство, он не пасует даже перед тяжелыми в плане графики играми.
MatePad 11,5”S работает на собственной ОС от HUAWEI — Harmony OS 4.2, которая была представлена весной 2024 года. Эта версия принесла ряд усовершенствований и новшеств, направленных на улучшение пользовательского интерфейса, безопасности, управления приложениями и некоторых других аспектов работы устройства. Например, появились интерактивные темы оформления.
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Остались и привычные функции вроде "Суперустройства" для интеграции с другими гаджетами HUAWEI или SuperHub (СуперХаб) для передачи файлов между ними. Отдельного внимания заслуживает магазин приложений AppGallery, который насыщен разнообразным софтом. И, конечно, сохранилась возможность установки сторонних apk-файлов — система проверяет каждый перед установкой, выявляя вредоносный софт.
Кстати, для планшета доступно и приложение GoPaint (ГоуПэйнт)— эту связку оценили студенты и профессоры МГАХИ имени В.И. Сурикова, а также российские художники. С помощью пера M-Pencil 3-го поколения на MatePad 11,5”S можно профессионально работать как с графикой, так и рисовать.
© предоставлено пресс-службой HuaweiРабота Дианы Некрасовой
Работа Дианы Некрасовой
Работа Дианы Некрасовой
© предоставлено пресс-службой Huawei
1 из 4
© предоставлено пресс-службой HuaweiРабота Даниила Гулькина
Работа Даниила Гулькина
Работа Даниила Гулькина
© предоставлено пресс-службой Huawei
2 из 4
© предоставлено пресс-службой HuaweiРабота Анны Канфер
Работа Анны Канфер
Работа Анны Канфер
© предоставлено пресс-службой Huawei
3 из 4
© предоставлено пресс-службой HuaweiРабота Евгении Вороновой
Работа Евгении Вороновой
Работа Евгении Вороновой
© предоставлено пресс-службой Huawei
4 из 4
Работа Дианы Некрасовой
© предоставлено пресс-службой Huawei
1 из 4
Работа Даниила Гулькина
© предоставлено пресс-службой Huawei
2 из 4
Работа Анны Канфер
© предоставлено пресс-службой Huawei
3 из 4
Работа Евгении Вороновой
© предоставлено пресс-службой Huawei
4 из 4

Коммуникации и камера

Планшет выпускается в единственной версии памяти на 8/256 ГБ. Поддержка сим-карты в этой модели не предусмотрена. Зато вайфай тут 6-й версии — но, чтобы оценить все его плюсы, необходимо подключиться к совместимой точке доступа. Блютус тут стандарта 5.2.
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
3 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
3 из 3
А вот места для аудиоджека в планшете не нашлось — мода последних лет добралась и до крупных устройств, пользователи все чаще предпочитают беспроводные наушники. Но при желании можно подключить переходник к USB Type-C (тип С) 3.0 и пользоваться любимыми проводными "ушами".
С точки зрений возможностей съемки фото и видео MatePad 11,5”S не изменился относительно прошлогодней модели — главная камера на 13 Мп и фронтальная - на 8 Мп. Последняя по понятным причинам даже важнее в планшете, ведь она обеспечивает видеосвязь и может писать ролики в максимальном разрешении 1080p.

Звук, автономность и чехол-клавиатура

© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшету досталась стереосистема из четырех динамиков. Система обработки звука HUAWEI Histen 9.0 позволяет переключаться на оптимальные звуковые эффекты в зависимости от настроек и окружающего пространства. Звук с MatePad 11,5”S приятный слуху, в нем преобладают низкие частоты.
В новинке резко увеличена емкость аккумулятора: с 7700 до 8800 мАч. Время автономной работы зависит от сценариев использования — в "прикроватном" режиме планшет может на одном заряде проработать и неделю, а вот на максимальной производительности заряжать его придется каждый день. Кстати, блок питания мощностью 22,5 Вт здесь в комплекте, с его помощью от 0 до 100% MatePad заряжается примерно за четыре часа.
Вместе с MatePad 11,5”S HUAWEI поставляет и фирменную умную магнитную клавиатуру HUAWEI c поддержкой технологии NearLink. Она позволяет превратить планшет в ноутбук. Кстати, она еще и трансформируется - клавиатура отстегивается от чехла легким движением, ее также можно использовать на расстоянии от планшета.
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПланшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
3 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
1 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
2 из 3
Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte
© РИА Новости
3 из 3

Итого

Huawei удалось аккуратно обновить прошлогоднюю модель, усилив ее привлекательные стороны. А "фишки" вроде "бумагоподобного" экрана, чехла-клавиатуры и стилуса делают из планшета настоящую рабочую станцию, которая способна заменить ультрабук.
Стоимость новинки составит 35 999 рублей за версию PaperMatte 256 ГБ. Комплект из планшета и умной клавиатуры обойдется в 44 999 рублей независимо от цвета ("сиреневый" или "космический серый").
Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneLs2ar2X4x
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