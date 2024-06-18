https://ria.ru/20240618/planshet-1952918052.html

Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном

Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном - РИА Новости, 18.06.2024

Обзор HUAWEI MatePad 11,5”S Версия PaperMatte: планшет с "бумажным" экраном

В среднем классе планшетов новинка — компания Huawei представила MatePad 11,5”S Версия PaperMatte (МейтПэд 11,5 дюйма с матовым "бумажным" экраном). И если... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:30

2024-06-18T10:30

2024-06-18T10:33

наука

технологии

huawei technologies

гаджеты

россия

смартфоны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952894509_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_233b5284f0ca1fcad1752a48c4132f2a.jpg

В среднем классе планшетов новинка — компания Huawei представила MatePad 11,5”S Версия PaperMatte (МейтПэд 11,5 дюйма с матовым "бумажным" экраном). И если внешне гаджет мало отличается от предшественника, то внутри изменений немало. Знакомимся с новой моделью планшета в обзоре РИА Новости.ДизайнMatePad 11,5”S выполнен в том же дизайне, что и прошлогодний HUAWEI MatePad 11,5 — это классические формы для планшета, удобные для работы рамки экрана и относительно небольшая масса. Последняя составляет 510 граммов, держать планшет одной рукой продолжительное время вполне возможно.Задняя панель выполнена из металла. Внешне ее оживляет зеркальная надпись HUAWEI и глазок единственной камеры. Рама корпуса осталась алюминиевой, экран прикрыт закаленным стеклом. В этом году Huawei решила расширить цветовую палитру, доступную для планшета — теперь это не только серый, но и серебристый, и фиолетовый."Бумажный" экранВ Huawei продолжают развивать свою находку, которая выделяет планшеты этой компании на фоне рынка — это так называемые "бумажные" экраны. Эти версии получают приставку PaperMatte в названии. Именно такой планшет и попал к нам в руки.Суть технологии заключается в использовании прикрывающего матрицу стекла со специальным травлением — с его помощью достигается эффект матовости. В отличие от пленок, изображение не бликует и лишено различных искажений.Серьезно изменилась и матрица — теперь это 11,5-дюймовая IPS-панель, разрешение которой выросло до 1840x2800 пикселей. То есть, плотность пикселей теперь составляет 291 против 229 ppi. Наконец, выросла частота обновления изображения — теперь она стала 144 Гц, обеспечивая плавность картинки."Бумагоподобность" и качественная IPS-матрица делают планшет интересным решением с точки зрения чтения и работы с документами — по опыту использования можно сказать, что, во-первых, глаза с таким экраном действительно устают меньше; во-вторых, бликует под лучами солнца он тоже меньше.MatePad 11,5”S поддерживает работу со стилусом HUAWEI M-Pencil 3-го поколения. Перо стало не только чувствительнее (теперь у него чувствительность более чем к 10 тысячам уровней нажатия), но и получило технологию беспроводной связи NearLink, которая по заверениям производителя обеспечивает более стабильное соединение и снижает задержку.Производительность и софтЗначимым нововведением по сравнению с предшественником является его аппаратная платформа — теперь это восьмиядерный Kirin 9000WL, процессор собственной разработки HUAWEI.В целом, он обеспечивает тот же уровень производительности, что и чип предшественника — так, в бенчмарке AnTuTu планшет набирает более 600 тысяч баллов. Планшет ощущается как шустрое устройство, он не пасует даже перед тяжелыми в плане графики играми.MatePad 11,5”S работает на собственной ОС от HUAWEI — Harmony OS 4.2, которая была представлена весной 2024 года. Эта версия принесла ряд усовершенствований и новшеств, направленных на улучшение пользовательского интерфейса, безопасности, управления приложениями и некоторых других аспектов работы устройства. Например, появились интерактивные темы оформления.Остались и привычные функции вроде "Суперустройства" для интеграции с другими гаджетами HUAWEI или SuperHub (СуперХаб) для передачи файлов между ними. Отдельного внимания заслуживает магазин приложений AppGallery, который насыщен разнообразным софтом. И, конечно, сохранилась возможность установки сторонних apk-файлов — система проверяет каждый перед установкой, выявляя вредоносный софт.Кстати, для планшета доступно и приложение GoPaint (ГоуПэйнт)— эту связку оценили студенты и профессоры МГАХИ имени В.И. Сурикова, а также российские художники. С помощью пера M-Pencil 3-го поколения на MatePad 11,5”S можно профессионально работать как с графикой, так и рисовать.Коммуникации и камераПланшет выпускается в единственной версии памяти на 8/256 ГБ. Поддержка сим-карты в этой модели не предусмотрена. Зато вайфай тут 6-й версии — но, чтобы оценить все его плюсы, необходимо подключиться к совместимой точке доступа. Блютус тут стандарта 5.2.А вот места для аудиоджека в планшете не нашлось — мода последних лет добралась и до крупных устройств, пользователи все чаще предпочитают беспроводные наушники. Но при желании можно подключить переходник к USB Type-C (тип С) 3.0 и пользоваться любимыми проводными "ушами".С точки зрений возможностей съемки фото и видео MatePad 11,5”S не изменился относительно прошлогодней модели — главная камера на 13 Мп и фронтальная - на 8 Мп. Последняя по понятным причинам даже важнее в планшете, ведь она обеспечивает видеосвязь и может писать ролики в максимальном разрешении 1080p.Звук, автономность и чехол-клавиатураПланшету досталась стереосистема из четырех динамиков. Система обработки звука HUAWEI Histen 9.0 позволяет переключаться на оптимальные звуковые эффекты в зависимости от настроек и окружающего пространства. Звук с MatePad 11,5”S приятный слуху, в нем преобладают низкие частоты.В новинке резко увеличена емкость аккумулятора: с 7700 до 8800 мАч. Время автономной работы зависит от сценариев использования — в "прикроватном" режиме планшет может на одном заряде проработать и неделю, а вот на максимальной производительности заряжать его придется каждый день. Кстати, блок питания мощностью 22,5 Вт здесь в комплекте, с его помощью от 0 до 100% MatePad заряжается примерно за четыре часа.Вместе с MatePad 11,5”S HUAWEI поставляет и фирменную умную магнитную клавиатуру HUAWEI c поддержкой технологии NearLink. Она позволяет превратить планшет в ноутбук. Кстати, она еще и трансформируется - клавиатура отстегивается от чехла легким движением, ее также можно использовать на расстоянии от планшета.ИтогоHuawei удалось аккуратно обновить прошлогоднюю модель, усилив ее привлекательные стороны. А "фишки" вроде "бумагоподобного" экрана, чехла-клавиатуры и стилуса делают из планшета настоящую рабочую станцию, которая способна заменить ультрабук.Стоимость новинки составит 35 999 рублей за версию PaperMatte 256 ГБ. Комплект из планшета и умной клавиатуры обойдется в 44 999 рублей независимо от цвета ("сиреневый" или "космический серый").Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneLs2ar2X4x

https://ria.ru/20240515/smartfon-1945580176.html

https://ria.ru/20240528/ultrabuk-1948681828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, huawei technologies, гаджеты, россия, смартфоны