https://ria.ru/20240618/perm-1953753959.html

В Перми демонтируют арт-объект "Пермские ворота"

В Перми демонтируют арт-объект "Пермские ворота" - РИА Новости, 18.06.2024

В Перми демонтируют арт-объект "Пермские ворота"

Арт-объект "Пермские ворота", созданный скульптором и живописцем Николаем Полисским, будет демонтирован, конструкция нарушена и начала гнить, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:23

2024-06-18T17:23

2024-06-18T17:23

общество

пермь

пермский край

россия

николай полисский

дмитрий махонин

владимир путин

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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Арт-объект "Пермские ворота", созданный скульптором и живописцем Николаем Полисским, будет демонтирован, конструкция нарушена и начала гнить, сообщает пресс-служба краевых властей. Огромная арка из бревен находится в "Парке камней" у въезда со стороны железнодорожного вокзала через площадь Гайдара в центральную часть города. Арт-объект создан в 2011 году для Пермского музея современного искусства PERMM. Фасады арки направлены на четыре стороны света и в плане выглядят как буква "П" — первая буква в названии города. "Пермскими воротами" часто восхищались гости города и местные жители, еще чаще конструкцию критиковали. Арка стала одним из символов города, ее изображение встречалось на сувенирной продукции и открытках. По данным регионального минтранса, на площади Гайдара в Перми началась подготовка к строительству транспортной развязки, которая станет частью проекта по возведению третьего моста через реку Кама. Сейчас подрядчик "Уралмостострой" готовит участок, основные работы стартуют в июле. "В зону строительства транспортной развязки в районе улицы Гайдара попадает арт-объект "Пермские ворота". В связи с тем, что конструкция имеет высокий уровень износа, объект переносу не подлежит и будет демонтирован", - говорится в сообщении. Арт-объект был обследован экспертами. Они обнаружили дефекты в облицовке фундамента и в основании конструкции. В заключении указывалось, что узлы сопряжения бревен между собой и со стальным каркасом нарушены, в некоторых местах отсутствуют контргайки и болты. Больше половины бревен имеют продольные трещины, начался процесс гниения дерева. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал необходимость строительства третьего моста через Каму, а также говорил о поддержке проекта президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас два берега Камы в Перми связывают Красавинский мост и Коммунальный мост (построен в 1967 году). Третий мост через Каму появится на отрезке между этими двумя объектами и будет иметь выходы на улицу Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова.

https://ria.ru/20231013/pamyatnik-1902689063.html

https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html

https://ria.ru/20240227/trava-1929792802.html

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общество, пермь, пермский край, россия, николай полисский, дмитрий махонин, владимир путин