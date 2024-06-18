https://ria.ru/20240618/pandusy-1953670235.html
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья - РИА Новости, 18.06.2024
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья
Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:47
2024-06-18T14:47
2024-06-18T14:47
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Управляющие организации должны следить за наличием приспособлений для маломобильных жителей, обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. Если такие отсутствуют, то управляющая компания должна осуществлять установку необходимого оборудования. Также наличие пандусов необходимо и для жителей, имеющих маленьких детей. Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию, которая обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъемной платформы и других элементов доступной среды.
https://ria.ru/20231227/remont-1918551453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Управляющие организации должны следить за наличием приспособлений для маломобильных жителей, обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. Если такие отсутствуют, то управляющая компания должна осуществлять установку необходимого оборудования.
Также наличие пандусов необходимо и для жителей, имеющих маленьких детей.
Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию, которая обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъемной платформы и других элементов доступной среды.