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Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья - РИА Новости, 18.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:47 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/pandusy-1953670235.html
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья - РИА Новости, 18.06.2024
Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья
Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:47
2024-06-18T14:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Управляющие организации должны следить за наличием приспособлений для маломобильных жителей, обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. Если такие отсутствуют, то управляющая компания должна осуществлять установку необходимого оборудования. Также наличие пандусов необходимо и для жителей, имеющих маленьких детей. Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию, которая обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъемной платформы и других элементов доступной среды.
https://ria.ru/20231227/remont-1918551453.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Ремонт и установку пандусов провели в более 300 подъездах Подмосковья

© iStock.com / Lari BatВход в подъезд жилого дома с пандусом
Вход в подъезд жилого дома с пандусом - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / Lari Bat
Вход в подъезд жилого дома с пандусом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах Подмосковья выполнили по заявкам жителей управляющие компании с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Управляющие организации должны следить за наличием приспособлений для маломобильных жителей, обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников. Если такие отсутствуют, то управляющая компания должна осуществлять установку необходимого оборудования.
Также наличие пандусов необходимо и для жителей, имеющих маленьких детей.
Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию, которая обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъемной платформы и других элементов доступной среды.
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