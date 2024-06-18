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Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 18.06.2024
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11:31 18.06.2024 (обновлено: 14:12 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953609335.html
Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе"
Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 18.06.2024
Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе"
Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:31
2024-06-18T14:12
случаи заражения ботулизмом в россии
москва
казань
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Среди задержанных — генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин", — сказал собеседник агентства.По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил он.О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.Как сообщала накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, к врачам в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Кроме Москвы, с признаками ботулизма госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья.Пострадавшие заказывали лобио в "Локалкитчен" ("Кухня на районе").Как сообщило РИА Новости, инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html
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случаи заражения ботулизмом в россии, москва, казань, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Случаи заражения ботулизмом в России, Москва, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе"

Одним из задержанных по делу об отравлении стал гендиректор "Кухни на районе"

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевГенеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
Генеральный директор Кухни на районе Антон Лозин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Среди задержанных — генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин", — сказал собеседник агентства.
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По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил он.
О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.
Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".
Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.
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Как сообщала накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, к врачам в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Кроме Москвы, с признаками ботулизма госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья.
Пострадавшие заказывали лобио в "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
Как сообщило РИА Новости, инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.
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Случаи заражения ботулизмом в РоссииМоскваКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская область
 
 
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