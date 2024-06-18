https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953609335.html

Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе"

Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе" - РИА Новости, 18.06.2024

Источник сообщил о задержании гендиректора "Кухни на районе"

Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:31

2024-06-18T11:31

2024-06-18T14:12

случаи заражения ботулизмом в россии

москва

казань

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи задержали гендиректора компании "Кухня на районе" Антона Лозина по делу о массовом отравлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Среди задержанных — генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин", — сказал собеседник агентства.По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил он.О задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг ранее сообщил СК. В ведомстве уточнили, что речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.Как сообщала накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, к врачам в Москве обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с ботулизмом. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Кроме Москвы, с признаками ботулизма госпитализировали десятки жителей Нижегородской области, Казани и Подмосковья.Пострадавшие заказывали лобио в "Локалкитчен" ("Кухня на районе").Как сообщило РИА Новости, инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

москва

казань

нижегородская область

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случаи заражения ботулизмом в россии, москва, казань, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область