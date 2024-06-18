https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:03
2024-06-18T10:03
2024-06-18T11:54
происшествия
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случаи заражения ботулизмом в россии
анастасия ракова
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россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК."Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — сказали в ведомстве.Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — гендиректор компании "Кухня на районе" Антон Лозин. По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил собеседник агентства.В СК уточнили, что уголовное дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Как напомнили в ведомстве, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.Следователи установили большое количество нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие документов со сроками годности, а установленные — лабораторно не подтверждены, программа производственного контроля не выполняется, не представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не организован.Вице-мэр столицы Анастасия Ракова накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, случаи заражения ботулизмом в россии, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Случаи заражения ботулизмом в России, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
Следователи задержали троих подозреваемых по делу о массовом отравлении в Москве
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК
.
"Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — сказали в ведомстве.
Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — гендиректор компании "Кухня на районе" Антон Лозин. По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил собеседник агентства.
В СК уточнили, что уголовное дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как напомнили в ведомстве, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.
Следователи установили большое количество нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие документов со сроками годности, а установленные — лабораторно не подтверждены, программа производственного контроля не выполняется, не представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не организован.
Вице-мэр столицы Анастасия Ракова
накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.
Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Кроме того, в Нижнем Новгороде
и Казани
с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.
Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор
приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".