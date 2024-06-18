Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 18.06.2024 (обновлено: 11:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:03
2024-06-18T11:54
происшествия
москва
случаи заражения ботулизмом в россии
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585533_0:43:1079:650_1920x0_80_0_0_cdba486fa2f28450ed48896d674c5599.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК."Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — сказали в ведомстве.Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — гендиректор компании "Кухня на районе" Антон Лозин. По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил собеседник агентства.В СК уточнили, что уголовное дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Как напомнили в ведомстве, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.Следователи установили большое количество нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие документов со сроками годности, а установленные — лабораторно не подтверждены, программа производственного контроля не выполняется, не представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не организован.Вице-мэр столицы Анастасия Ракова накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585533_19:0:886:650_1920x0_80_0_0_870bce0586010d2303d851213e3631f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, случаи заражения ботулизмом в россии, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Случаи заражения ботулизмом в России, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении

Следователи задержали троих подозреваемых по делу о массовом отравлении в Москве

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК.
"Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества", — сказали в ведомстве.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
10:00
Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — гендиректор компании "Кухня на районе" Антон Лозин. По основной версии, причиной отравления мог стать салат лобио, добавил собеседник агентства.
В СК уточнили, что уголовное дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как напомнили в ведомстве, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.
Следователи установили большое количество нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие документов со сроками годности, а установленные — лабораторно не подтверждены, программа производственного контроля не выполняется, не представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не организован.
Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления
16 июня, 17:09
Вице-мэр столицы Анастасия Ракова накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.
Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм
Вчера, 21:34
 
ПроисшествияМоскваСлучаи заражения ботулизмом в РоссииАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала