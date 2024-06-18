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На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 18.06.2024
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03:38 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953556137.html
На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере
На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 18.06.2024
На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере
Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере на юге Сахалина, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Сахалинской области. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:38
2024-06-18T03:38
происшествия
сахалинская область
россия
сахалин
александр бастрыкин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере на юге Сахалина, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Сахалинской области. "Уголовное дело в связи с происшествием в оздоровительном лагере "Юбилейный" в селе Березняки возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным информационного центра Следственного комитета РФ, дети прибыли в "Юбилейный" в мае текущего года, а через несколько дней у них поднялась высокая температура и появились признаки кишечной инфекции. Руководство лагеря родителей об инциденте не уведомило, при этом родственники не имели возможности посетить детей и забрать их домой. Также отмечается, что один из воспитанников получил травму головы в результате падения на него шкафа, однако педагоги не сообщили о произошедшем матери пострадавшего. К проверке информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Юбилейный" подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Находимся в тесном контакте со следственными органами и министерством образования", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html
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происшествия, сахалинская область, россия, сахалин, александр бастрыкин
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Сахалин, Александр Бастрыкин
На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере

СК возбудил дело по факту массового отравления детей в лагере на юге Сахалина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере на юге Сахалина, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Сахалинской области.
"Уголовное дело в связи с происшествием в оздоровительном лагере "Юбилейный" в селе Березняки возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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По данным информационного центра Следственного комитета РФ, дети прибыли в "Юбилейный" в мае текущего года, а через несколько дней у них поднялась высокая температура и появились признаки кишечной инфекции. Руководство лагеря родителей об инциденте не уведомило, при этом родственники не имели возможности посетить детей и забрать их домой. Также отмечается, что один из воспитанников получил травму головы в результате падения на него шкафа, однако педагоги не сообщили о произошедшем матери пострадавшего.
К проверке информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Юбилейный" подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.
"Находимся в тесном контакте со следственными органами и министерством образования", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале.
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ПроисшествияСахалинская областьРоссияСахалинАлександр Бастрыкин
 
 
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