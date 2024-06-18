https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953556137.html

На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере

На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 18.06.2024

На Сахалине возбудили дело после отравления детей в лагере

Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере на юге Сахалина, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Сахалинской области. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:38

2024-06-18T03:38

2024-06-18T03:38

происшествия

сахалинская область

россия

сахалин

александр бастрыкин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере на юге Сахалина, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Сахалинской области. "Уголовное дело в связи с происшествием в оздоровительном лагере "Юбилейный" в селе Березняки возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным информационного центра Следственного комитета РФ, дети прибыли в "Юбилейный" в мае текущего года, а через несколько дней у них поднялась высокая температура и появились признаки кишечной инфекции. Руководство лагеря родителей об инциденте не уведомило, при этом родственники не имели возможности посетить детей и забрать их домой. Также отмечается, что один из воспитанников получил травму головы в результате падения на него шкафа, однако педагоги не сообщили о произошедшем матери пострадавшего. К проверке информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере "Юбилейный" подключилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Находимся в тесном контакте со следственными органами и министерством образования", – написала детский омбудсмен в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240617/infektsiya-1953541333.html

https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html

сахалинская область

россия

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происшествия, сахалинская область, россия, сахалин, александр бастрыкин