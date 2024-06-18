https://ria.ru/20240618/opg-1953625952.html

Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов

Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов - РИА Новости, 18.06.2024

Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов

Суд в Москве вынес приговор участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, обвиняемому в убийстве конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:21

2024-06-18T12:21

2024-06-18T14:57

происшествия

москва

вячеслав степанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, обвиняемому в убийстве конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд <…> приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в публикации. Как установили суд и следствие, 13 февраля 1996 года Замараев вместе с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) по приказу главарей банд убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев следиk за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998-го Замараев с другими "коптевскими" убили криминального авторитета — участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Причиной стал раздел сфер влияния. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом получили ранения четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одну из них спасти не удалось. Замараеву предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство"). Дело слушал Коптевский райсуд Москвы. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея. Его объявили в международный розыск как одного из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова.

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html

https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html

https://ria.ru/20240527/fursov-1948604385.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, вячеслав степанов