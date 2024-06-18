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Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов - РИА Новости, 18.06.2024
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12:21 18.06.2024 (обновлено: 14:57 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/opg-1953625952.html
Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов
Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов - РИА Новости, 18.06.2024
Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов
Суд в Москве вынес приговор участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, обвиняемому в убийстве конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:21
2024-06-18T14:57
происшествия
москва
вячеслав степанов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, обвиняемому в убийстве конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд &lt;…&gt; приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в публикации. Как установили суд и следствие, 13 февраля 1996 года Замараев вместе с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) по приказу главарей банд убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев следиk за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998-го Замараев с другими "коптевскими" убили криминального авторитета — участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Причиной стал раздел сфер влияния. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом получили ранения четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одну из них спасти не удалось. Замараеву предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство"). Дело слушал Коптевский райсуд Москвы. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея. Его объявили в международный розыск как одного из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова.
https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html
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происшествия, москва, вячеслав степанов
Происшествия, Москва, Вячеслав Степанов
Участник коптевской ОПГ получил 20 лет за убийства конкурентов

Участник коптевской ОПГ Замараев получил 20 лет колонии за убийства конкурентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор участнику коптевской ОПГ Сергею Замараеву, обвиняемому в убийстве конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд <…> приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — говорится в публикации.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Москве вынесли приговор участникам банды, совершившей более 20 убийств
13 марта, 16:06
Как установили суд и следствие, 13 февраля 1996 года Замараев вместе с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) по приказу главарей банд убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев следиk за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его.
В январе 1998-го Замараев с другими "коптевскими" убили криминального авторитета — участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Причиной стал раздел сфер влияния. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом получили ранения четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одну из них спасти не удалось.
Задержания и обыски по делу о хищении социальных выплат и пенсий в южных регионах России. Кадры ФСБ РФ
ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей
13 июня, 13:12
Замараеву предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство"). Дело слушал Коптевский райсуд Москвы.
В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея. Его объявили в международный розыск как одного из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Члены банды юриста Фурсова* получили сроки вплоть до пожизненного
27 мая, 12:38
 
ПроисшествияМоскваВячеслав Степанов
 
 
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