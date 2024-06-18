https://ria.ru/20240618/odessa-1953672146.html
В Одессе сотрудники военкоматов торгуют оружием, сообщило подполье
В Одессе сотрудники военкоматов торгуют оружием, сообщило подполье - РИА Новости, 18.06.2024
В Одессе сотрудники военкоматов торгуют оружием, сообщило подполье
Одесские правоохранители засняли на скрытую камеру, как сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе продают оружие -... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:28
2024-06-18T14:28
2024-06-18T14:29
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Одесские правоохранители засняли на скрытую камеру, как сотрудники одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе продают оружие - предположительно, иностранцам, сообщил ресурс пророссийского подполья. "Из-за частых случаев незаконной продажи оружия полицейские решились на беспрецедентный шаг и предоставили материалы оперативной съемки, на которых запечатлена продажа оружия сотрудниками одного из ТЦК города Одесса иностранным гражданам", - говорится в сообщении. Подпольщики поясняют, что добросовестные украинские сотрудники полиции повсеместно сталкиваются сейчас с невозможностью пресечь преступления, совершаемые представителями ВСУ и, в особенности, ТЦК, или завести на них дела. Это происходит из-за постоянного давления со стороны полицейского руководства и властей.
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в мире, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудники военкоматов торгуют оружием, сообщило подполье
Подполье: сотрудники ТЦК в Одессе продают оружие иностранцам