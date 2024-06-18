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При атаке FPV-дрона на Белгородский район сгорел частный дом
При атаке FPV-дрона на Белгородский район сгорел частный дом - РИА Новости, 18.06.2024
При атаке FPV-дрона на Белгородский район сгорел частный дом
Частный дом полностью сгорел в селе Вергилевка Белгородского района после атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:11
2024-06-18T23:11
2024-06-18T23:12
происшествия
белгородский район
специальная военная операция на украине
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Частный дом полностью сгорел в селе Вергилевка Белгородского района после атаки FPV-дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под очередную атаку дронов попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Слава Богу, обошлось без пострадавших. ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка Белгородского района. В результате взрыва дом полностью сгорел", - говорится в сообщении.Также Гладков сообщил, что дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал в Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка, в доме выбиты окна и повреждены стены. Помимо этого, еще один дрон сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями в Новостроевке-Первой, в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов."Еще один беспилотник атаковал город Грайворон. В одном частном доме пробита крыша. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей", - добавил он.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html
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При атаке FPV-дрона на Белгородский район сгорел частный дом
При атаке FPV-дрона на село Вергилёвка в Белгородском районе сгорел частный дом