https://ria.ru/20240618/obstrel-1953815667.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 18.06.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска в 20.25 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:22

2024-06-18T21:22

2024-06-18T21:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.25 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 20.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается. По информации представительства, с 19.25 мск по 20.20 мск ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров на Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

горловка

донецкая народная республика

куйбышевский район

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горловка, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия