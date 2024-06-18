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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 20.25 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:22
2024-06-18T21:22
2024-06-18T21:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.25 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Никитский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 20.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается. По информации представительства, с 19.25 мск по 20.20 мск ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров на Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку