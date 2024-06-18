Рейтинг@Mail.ru
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/obstrel-1953800067.html
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина
Мужчина получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:54
2024-06-18T19:54
в мире
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка возле одного из домов по улице Ленина получил ранения мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале. Он добавил, что мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали в одну из больниц Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина

Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка возле одного из домов по улице Ленина получил ранения мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали в одну из больниц Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Вчера, 15:23
 
В миреСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала