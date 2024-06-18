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При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина
Мужчина получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:54
2024-06-18T19:54
2024-06-18T19:54
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старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка возле одного из домов по улице Ленина получил ранения мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале. Он добавил, что мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали в одну из больниц Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html
старомихайловка
донецк
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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина
Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадал мужчина