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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2024

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:31

2024-06-18T19:31

2024-06-18T19:31

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк