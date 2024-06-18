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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:31
2024-06-18T19:31
2024-06-18T19:31
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка