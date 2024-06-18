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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/obstrel-1953795475.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:31
2024-06-18T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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