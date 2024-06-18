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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников
Украинские войска за полчаса дважды атаковали Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона- камикадзе, а также обстреляли снарядами кассетного типа,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:25
2024-06-18T14:25
2024-06-18T14:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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стирол
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды атаковали Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона- камикадзе, а также обстреляли снарядами кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13:30 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 13:45 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 14.00 было выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району города. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку с дронов