https://ria.ru/20240618/obstrel-1953670829.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.06.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотников

Украинские войска за полчаса дважды атаковали Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона- камикадзе, а также обстреляли снарядами кассетного типа,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:25

2024-06-18T14:25

2024-06-18T14:26

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды атаковали Горловку с применением беспилотников, в том числе дрона- камикадзе, а также обстреляли снарядами кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13:30 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 13:45 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 14.00 было выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району города. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия